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體育
2024-07-26 13:00:00

巴黎奧運｜馬君正提早放棄東奧選拔　矢志今屆新帆種冀跟隨李麗珊步伐

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《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

香港「鐵血女帆手」馬君正，未因訓練時導致的臉上傷痕而退縮，相反，對帆上追風逐浪之決心更加堅定。得悉巴黎奧運將換上全新滑浪風帆板種iQFOiL後，她立即果斷放棄隊中的東京奧運選拔，提前備戰今屆賽事。

巴黎奧運｜馬君正提早放棄東奧選拔 矢志今屆新帆種冀跟隨李麗珊步伐（am730製圖）

巴黎奧運｜馬君正提早放棄東奧選拔 矢志今屆新帆種冀跟隨李麗珊步伐（am730製圖）

「大頭妹」馬君正喜愛速度

「大頭妹」馬君正喜愛速度，因此水上行駛時比以往RS:X板更快、更刺激的iQFOiL新板種，將於巴黎奧運首次採用的消息公佈後，該名港將已下定決心，提早適應全新器材，為今屆奧運作最好準備。她近年搬入「風之后」李麗珊的成長地長洲，並笑言今次要背負「長洲人的使命」。對於終能首戰奧運，馬君正既興奮又期待，揚言已等待此機會達廿年，且由李麗珊在1996年阿特蘭大奧運歷史性為香港贏得金牌後，已希望跟隨後者之步伐。

奧運前曾到比賽地點法國馬賽逗留近一個半月訓練的馬君正，對當地環境及風向亦有一定瞭解，加上今屆賽事除了轉新板種外，連賽制亦稍有更改，所以她的首要目標是躋身「獎牌賽」，只要晉級前十名，於獎牌賽便甚麼事都會發生，大家機會平等下，希望為大家帶來驚喜。

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馬君正參賽日期

7月28日至8月2日 ‧ 女子滑浪風帆 (iQFOiL)

馬君正檔案及IG

年齡：26歲

最高世界排名 ：第11名 (2022年11月)

IG：kwanchingma

馬君正威水史：

  • 2014年亞洲青少年錦標賽 女子RS:X板冠軍
  • 2014年RS:ONE世界滑浪風帆錦標賽 女子22歲以下組冠軍
  • 2015年亞洲滑浪風帆錦標賽 女子RS:X板季軍
  • 2018年雅加達亞運會 RS:ONE板混合隊際賽銀牌
  • 2019年亞洲滑浪風帆錦標賽 女子RS:X板季軍
  • 2022年iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽 冠軍
  • 2022年PWA世界職業巡迴賽 女子總成績第6名
  • 2023年杭州亞運會 女子iQFOil板銀牌
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馬君正背景

綽號「大頭妹」的馬君正，不單止頭大，膽量同樣大。2016年於澎湖舉行的RS:ONE世錦賽，曾被強風吹斷帆桿，致臉部縫了17針，當時跌落海中幸保持清醒，才憑最後一口氣返到岸邊治療傷勢。她透露，愛挑戰自我的性格，其實是自小在嚴父鞭策下培養而成，由懼怕風浪變成熱愛揚帆，喜歡速度。小時候在赤柱訓練，長大後更搬到長洲，盡得「練水」的天時地利。2015年香港中學文憑試成績理想，成功入讀香港浸會大學體育及康樂管理文學士 (榮譽) 學位課程。

  •  7歲開始學習滑浪風帆
  • 2012年即15歲時加入港隊
  • 2013年獲得RS:ONE世界錦標賽銀牌，同年於TECHNO世界滑浪風帆錦標賽及亞洲錦標賽中，分別贏取U17銀牌及RS:X女青銀牌
  • 2014年RS:ONE世界錦標賽中，更在女子U22組別封后
  • 2018年首戰亞運，跟何允輝合作贏得雅加達亞運會RS:ONE混合隊際賽銀牌
  • 2022年成為首位參加PWA世界職業巡迴賽的香港女子運動員，最終名列第6
  • 2023年杭州亞運會，奪得女子iQFOil板銀牌
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原文刊登於 Yahoo 體育

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