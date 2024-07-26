巴黎奧運｜馬君正提早放棄東奧選拔　矢志今屆新帆種冀跟隨李麗珊步伐

香港「鐵血女帆手」馬君正，未因訓練時導致的臉上傷痕而退縮，相反，對帆上追風逐浪之決心更加堅定。得悉巴黎奧運將換上全新滑浪風帆板種iQFOiL後，她立即果斷放棄隊中的東京奧運選拔，提前備戰今屆賽事。

「大頭妹」馬君正喜愛速度

「大頭妹」馬君正喜愛速度，因此水上行駛時比以往RS:X板更快、更刺激的iQFOiL新板種，將於巴黎奧運首次採用的消息公佈後，該名港將已下定決心，提早適應全新器材，為今屆奧運作最好準備。她近年搬入「風之后」李麗珊的成長地長洲，並笑言今次要背負「長洲人的使命」。對於終能首戰奧運，馬君正既興奮又期待，揚言已等待此機會達廿年，且由李麗珊在1996年阿特蘭大奧運歷史性為香港贏得金牌後，已希望跟隨後者之步伐。

奧運前曾到比賽地點法國馬賽逗留近一個半月訓練的馬君正，對當地環境及風向亦有一定瞭解，加上今屆賽事除了轉新板種外，連賽制亦稍有更改，所以她的首要目標是躋身「獎牌賽」，只要晉級前十名，於獎牌賽便甚麼事都會發生，大家機會平等下，希望為大家帶來驚喜。