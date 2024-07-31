意大利劍手馬治（Filippo Macchi）與張家朗的「決三劍」風波，教練、劍擊總會、網民義憤填膺，這位劍手卻始終理智，「我領先14比12時，應該鎖定勝局！不應歸咎裁判，尊重判決！」盡顯世界級運動員的風度，香港網民也不要玩「薄餅」了，意大利網民一時氣憤，我們也該見好就收，尊重意大利文化傳統。

意大利博彩公司 這次事件最抵讚的除了馬治，還有意大利博彩公司Sisal。原來，不少意大利人重注馬治獲得男子花劍金牌，結果大失所望、「金」財兩失。一般國家的博彩公司當然不管三七二十一：賭注袋袋平安！誰會理會投注者的心情？Sisal卻宣布：下注馬治者：「全部回水！」 Sisal總監迪羅路說：「對公司而言，聆聽顧客至關重要，特別是當大家都覺得裁判不公時！所以，我們決定退回下注馬治的客人，彌補一下他們破碎的金牌夢！」有如此尊重顧客的公司，難怪Sisal生意遍佈英國、土耳其、德國等地，員工超過2262人！