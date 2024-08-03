在巴黎奧運的羽毛球場上，精彩的比賽之外，還上演了一幕令人心動的浪漫求婚戲碼。黃雅瓊取得羽毛球混雙金牌後，男朋友兼中國國家隊隊友劉雨辰單膝跪地求婚，她欣然答應成為今屆巴黎奧運經典一幕。
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中國組合擊敗南韓組合
中國羽毛球混雙選手黃雅瓊和鄭思維，在決賽中2:0戰勝南韓對手金元昊/鄭娜英，奪得金牌。在頒獎典禮上，黃雅瓊的男朋友、同為國家隊成員的劉雨辰，選擇在全球觀眾前向她求婚，讓這一刻變得更加感人。
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黃雅瓊淚流滿面接受求婚
決賽中2比0擊敗南韓對手奪金頒獎禮結束後，黃雅瓊的男友劉雨辰突然現身，手持鮮花和戒指單膝跪地浪漫求婚。黃雅瓊淚流滿面接受，現場的氣氛變得極其動人。這不僅是她職業生涯的一個難忘時刻，同時也標誌著她個人生活的一個重要轉折點，可謂雙喜臨門。早前，黃雅瓊在社交媒體上公開了與劉雨辰的合照，正式公開了這段甜蜜的戀情。
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這對體壇情侶的浪漫求婚故事迅速在網絡上引發熱烈討論，許多網友紛紛送上祝福，讚揚他們是「郎才女貌」和「人生贏家」，並期待他們在未來在情場和賽場上都能取得成功。