謝影雪與鄧俊文在羽毛球混雙八強負韓國組合後，料完成二人合作下最後一次奧運旅程。昨天鄧俊文IG出千字文慶幸謝影雪一路以來沒有放棄，而謝影雪昨天更新Threads後，今日再於IG總結今屆巴黎奧運之旅。近年的傷患加上奧運前患上類風濕關節炎及肩膊甩骹等傷患，又感謝容樹恒醫生及團隊的幫助。
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謝影雪連環不幸事件 多番受傷
謝影雪在文中表示今年1月於印度比賽拉傷，但及後打針出現藥物敏感，未能行走要坐上輪椅，在兩日內於兩個膝頭抽出幾樽水。至6月梳頭時發現兩個手肘舉，未能舉高手。雖然食止痛藥繼續比賽，但關節腫痛不斷，經過8次MRI及無數次超聲波及抽血，謝影雪確診類風濕關節炎。連環不幸事件一件接一件，肩膊第8次甩骹，需要容醫生即刻往醫院治療。麻醉藥後，謝影雪問容醫生仲去唔去到奧運，容醫生好有信心同講無問題！幸情況不算太差，第2日已經可以帶住手托去做物理治療。
謝影雪在文中指以往甩骹後會休息2周才訓練，今次第2天就重投訓練︰「可能係奧運令我勇氣大咗，每日都鼓起勇氣去試唔同動作，因為望住俊文自己練，我都好想快啲跟上佢嘅進度。」
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謝影雪承認五勞七傷
去屆東京奧運謝影雪與鄧俊文殺入混雙四強，今屆八強止步，但謝影雪心目中，今屆才能享受奧運舞台︰「今次我覺得自己真係做到喇！比起上一次，我更發揮到自己嘅能力，可以打番出一個似謝影雪嘅比賽比大家睇，雖然今屆成績無上屆咁好，但對於發揮，我係今屆比較滿意。」
最後謝影雪多謝自己堅持︰「覺得呢啲事比以前既謝影雪遇到，可能已經一早放棄咗，但經過今次，我覺得我真正學識咗及做到自己嘅座右銘。我都要好多謝我嘅身體，多謝你18年來比我用到五勞七傷，抱歉無將你哋照顧好，我以後會更愛錫自己了。」帖文出現50分鐘內已獲近2萬Likes，引來一面倒正評。