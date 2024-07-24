巴黎奧運即將開幕，香港隊運動員陸續抵達當地，並入住選手村。為響應「綠色奧運」概念，村內大部分房間沒有安裝冷氣，部分代表團自備流動冷氣機，包括香港隊。
香港隊男子重劍代表何瑋桁說，雖然早前得悉選手村沒有冷氣擔心會很熱，但巴黎近日下雨及有風，天氣涼了很多，加上房內已經加設冷氣，認為問題不大，亦覺得選手村整體環境舒適。
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李卓耀滿意巴黎奧運選手村環境及設施
選手村內設有餐廳、建身設施、紀念品商店，甚至遊戲機室，亦有戶外酒吧區等休閒空間，讓運動員或工作人員可以輕鬆減壓。
香港隊羽毛球代表李卓耀認為，選手村環境及設施不錯，整體地方空曠，不用訓練時可能會在村內到處逛逛，感受法國浪漫氣氛。
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奧運村在巴黎奧運後改造成新社區
奧運村佔地52公頃，位於巴黎北部近郊，村內共有82棟公寓，可接待約14000名運動員及工作人員。法國當局計劃，奧運完結後將選手村改造成全新社區，除住屋、學校宿舍及公園等，亦會預留地方作辦公室和社區設施等 。
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原文刊登於 香港電台