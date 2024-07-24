巴黎奧運｜選手村有戶外酒吧區等休閒空間，讓運動員或工作人員可以輕鬆減壓。（港台圖片）

巴黎奧運即將開幕，香港隊運動員陸續抵達當地，並入住選手村。為響應「綠色奧運」概念，村內大部分房間沒有安裝冷氣，部分代表團自備流動冷氣機，包括香港隊。

香港隊男子重劍代表何瑋桁說，雖然早前得悉選手村沒有冷氣擔心會很熱，但巴黎近日下雨及有風，天氣涼了很多，加上房內已經加設冷氣，認為問題不大，亦覺得選手村整體環境舒適。