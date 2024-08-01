巴黎奧運｜51歲土耳其大叔「零裝備」射擊瀟灑奪銀 紅爆全球網民驚嘆：職業殺手？(多圖有片)

土耳其老將是憲兵隊退役士官

迪凱奇與拍檔 Sevval Ilayda Tarhan在首輪資格賽取得高分，進入金牌戰資格，最終僅以14:16負塞爾維亞摘銀，為土耳其今屆射擊項目的第一枚獎牌。不過社交平台在賽後均關注迪凱奇幾近「零裝備」上陣的照片，對比其他參賽者都會戴上輔助眼鏡、防護耳罩等，他射擊時單手插褲袋，戴普通眼鏡穿T恤，「氣定神閒」出戰完全不似在比賽。今年51歲的迪凱奇是土耳其憲兵隊的退役士官，2001年開始從事射擊運動，曾參加2012年及2016年奧運。他本屆參加兩項賽事，10米氣手槍單人賽總分位列第13 ，混雙賽事摘下銀牌，是他人生第一枚奧運獎牌。