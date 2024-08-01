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體育
2024-08-01 15:52:53

巴黎奧運｜51歲土耳其大叔「零裝備」射擊瀟灑奪銀 紅爆全球網民驚嘆：職業殺手？(多圖有片)

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51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。

51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。

南韓女射擊手金藝智在巴黎奧運女子射擊10米氣手槍奪得銀牌，因一臉冷酷殺手外形成為熱話，另一「神槍手」亦紅爆社交平台。周二（7月30日）舉行的混雙10米氣手槍比賽中，51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備的情況下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰，最終與拍檔Sevval Ilayda Tarhan摘銀。有網民笑稱與其他全副武裝的選手相比，迪凱奇輕鬆得完全不似在比賽，「難道殺手是他本業嗎？」、「似係全職殺手畀人拉到，減刑條件係參加奧運同拎牌」、「同踢波一樣，屎波架撐多，好波著對白飯魚都夠贏」、「可惜室內禁煙，可能呢位叔叔參賽者咬住口煙仲勁」、「型到爆」。更有網民指迪凱奇撞樣香港影視紅星陳展鵬。

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51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。(影片截圖) 51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。(影片截圖) 迪凱奇與拍檔Sevval Ilayda Tarhan僅以14:16負塞爾維亞摘銀。(路透社) 51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。(網上圖片) 51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。(網上圖片) 迪凱奇與拍檔Sevval Ilayda Tarhan僅以14:16負塞爾維亞摘銀。(路透社) 51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。(網上圖片) 51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。(網上圖片) 南韓「冷酷」女射擊手金藝智及51歲土耳其「零裝備」射擊手迪凱奇成為網民創作對象。

土耳其老將是憲兵隊退役士官

迪凱奇與拍檔 Sevval Ilayda Tarhan在首輪資格賽取得高分，進入金牌戰資格，最終僅以14:16負塞爾維亞摘銀，為土耳其今屆射擊項目的第一枚獎牌。不過社交平台在賽後均關注迪凱奇幾近「零裝備」上陣的照片，對比其他參賽者都會戴上輔助眼鏡、防護耳罩等，他射擊時單手插褲袋，戴普通眼鏡穿T恤，「氣定神閒」出戰完全不似在比賽。今年51歲的迪凱奇是土耳其憲兵隊的退役士官，2001年開始從事射擊運動，曾參加2012年及2016年奧運。他本屆參加兩項賽事，10米氣手槍單人賽總分位列第13 ，混雙賽事摘下銀牌，是他人生第一枚奧運獎牌。

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