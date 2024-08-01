巴黎奧運乒乓球女單32強，61歲的盧森堡選手倪夏蓮雖然未能戰勝中國的孫穎莎，但賽後她仍贏得了場邊觀眾的熱烈掌聲和讚賞。
巴黎奧運｜61歲倪夏蓮負23歲孫穎莎 乒乓女單32強光榮出局
倪夏蓮賽後分享實現三大夢想
倪夏蓮在賽後訪問中表示來到奧運是她的第一個夢想，第二個夢想是在這裡贏得一場比賽，而第三個夢想則是與孫穎莎這樣的頂級選手對戰。她非常開心三個夢想都實現了。她非常興奮面對如此優秀的對手，這讓她想要表現得更好，打得更精彩。
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倪夏蓮︰年齡只是一個數字
倪夏蓮也提到了比賽中那記驚人的好球：「我希望大家都能享受那一球，因為這是我運動生涯中的最佳之一。打了50多年的球後，能在今天展示這樣的技藝，我感到非常榮幸。年齡對我來說只是一個數字，我一直在強調保持健康和活躍。」
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最後，倪夏蓮進一步表達了對未來的熱情，表示乒乓球是一項所有人都可以享受的運動。鼓勵大家不應該放棄夢想，不管年紀多大，都有新事物可以學習，新的高度可以追求。「我相信，活到老學到老，總有新的突破等著我們。」