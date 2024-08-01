最後，倪夏蓮進一步表達了對未來的熱情，表示乒乓球是一項所有人都可以享受的運動。鼓勵大家不應該放棄夢想，不管年紀多大，都有新事物可以學習，新的高度可以追求。「我相信，活到老學到老，總有新的突破等著我們。」