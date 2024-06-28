「ViuTV全城奧運 傳承狂熱」記者會在奧海城舉行，ViuTV宣布會提供全天候直播兼網上重溫賽事，兩台99台與96台將分別設《巴黎奧運火拼時刻／巴黎奧運爭勝一夜》和《奧運黃金衝擊》直擊香港運動員及其他精彩賽事。奧運主持馬啓仁（Keyman）將在7月中奧運前到巴黎現場，多角度採訪當地氣氛及奧運賽場。他直言巴黎鐵塔下、位於Champ-de-Mars Park的沙灘排球場必到。

Keyman期待新項目霹靂舞

巴黎奧運由7月26日開幕到8月11閉幕，Keyman將擔任ViuTV主持踩足十多日，他直言每次大賽都會很期待︰「大家一齊加油和突破自己，是一件難得正能量的盛事，大家都支持，向好方面想，不是一般活動可以比較。」Keyman參與奧運的秘訣是知己知彼︰「項目花多眼亂，因此近月都花不少時間溫書，特別是今屆新增項目滑浪、滑板及霹靂舞。」他補充指運動攀登、滑浪及滑板去屆東京奧運已被納入為示範項目，因此只有霹靂舞（Break Dance）首次晉身奧運，可見Keyman早已「熟書」。

Keyman將在巴黎奧運開幕前到巴黎採訪，第一時間就表示必到沙灘排球場︰「巴黎鐵塔下打沙排比賽，怎可以錯過？」近日有指塞納河水質太骯髒，未必能舉辦奧運三項鐵人和公開水域游泳比賽，Keyman則表示不擔心巴黎舉辦大賽的能力︰「每屆奧運或大賽都不會完美，由北京到巴西等地也會有不盡完善的地方。」而去屆東京奧運因疫情而設上限觀眾人數，相信今屆氣氛會熱烈得多。而且他認為巴黎懂得玩綽頭，光是田徑場法蘭西體育場（Stade de France）首次鋪上薰衣草紫色，就比里約奧運的田徑場更吸引。