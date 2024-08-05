巴黎奧運｜決賽挫瑞典六角戰士 樊振東為中國保乒乓男單金牌

巴黎奧運乒乓球男單決賽，樊振東以局數4比1反勝瑞典的22歲新星莫雷加(Truls Moregard)，為中國隊保住該面已壟斷多年的金牌。
以六邊形球拍出戰而成為其特色的莫雷加，先於32強爆冷淘汰世界排名第一的王楚欽，其後繼續過關斬將，至4強以局數4比2擊敗28歲巴西球手卡達蘭奴(Hugo Calderano)而殺入決賽。2號種子樊振東在這場決賽繼續慢熱，以7比11先失一局，第二局戰情緊湊互有領先，樊振東以11比9勝出追平局數。該名27歲球手其後愈戰愈勇，再連贏3局11比9、11比8及11比8而奪金。
中國隊對上一次失落奧運乒乓球男單金牌，已要追溯至2004年雅典奧運；今屆頭號種子王楚欽於32強爆冷不敵莫雷加之後，樊振東成為中國保住金牌的希望，他最終亦不負所託，一路過關斬將並在決賽殺敗莫雷加奪金。莫雷加雖然只能摘銀，但仍為瑞典取得自2000年悉尼奧運以來的首面乒乓球男單獎牌。
銅牌戰方面，主場出擊的17歲天才、「眼鏡小子」李布隆(Felix Lebrun)與28歲巴西球手卡達蘭奴(Hugo Calderano)交鋒，前者以直落4局11比6、12比10、11比7及11比6輕鬆勝出，為法國取得一面銅牌。
國家隊港隊今出戰乒乓女團
男單決出金牌後，乒乓球女子團體賽將於今日展開，此項目自2008年北京奧運開始設立，至今合共4屆全由中國隊奪金，香港隊亦在上屆奧運歷史性摘銅。中國隊今屆坐擁女單金、銀牌得主陳夢與孫穎莎，加上世界排名第二的王曼昱壓陣，對金牌是志在必得，她們將於今日晚上9時的16強戰對埃及。至於由杜凱琹、朱成竹加上「四朝元老」李皓晴組成的港隊，將於今晚深夜2時出戰瑞典。
馬蓮膝傷痛哭退賽
羽毛球女單方面，國家隊選手、6號種子的何冰嬌在8強戰爆冷淘汰了衛冕的隊友陳雨菲，昨日來到4強硬撼西班牙名將馬蓮(Carolina Marin)，原本落後14比21、8比10；但因馬蓮其後勇戰膝傷，無奈地痛哭退賽，何冰嬌得以打入今日下午3時45分的女單決賽，將與淘汰印尼東宗(Gregoria Mariska Tunjung)的南韓好手安洗瑩爭金。