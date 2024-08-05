巴黎奧運｜決賽挫瑞典六角戰士 樊振東為中國保乒乓男單金牌

以六邊形球拍出戰而成為其特色的莫雷加，先於32強爆冷淘汰世界排名第一的王楚欽，其後繼續過關斬將，至4強以局數4比2擊敗28歲巴西球手卡達蘭奴(Hugo Calderano)而殺入決賽。2號種子樊振東在這場決賽繼續慢熱，以7比11先失一局，第二局戰情緊湊互有領先，樊振東以11比9勝出追平局數。該名27歲球手其後愈戰愈勇，再連贏3局11比9、11比8及11比8而奪金。

巴黎奧運乒乓球男單決賽，樊振東以局數4比1反勝瑞典的22歲新星莫雷加(Truls Moregard)，為中國隊保住該面已壟斷多年的金牌。

中國隊對上一次失落奧運乒乓球男單金牌，已要追溯至2004年雅典奧運；今屆頭號種子王楚欽於32強爆冷不敵莫雷加之後，樊振東成為中國保住金牌的希望，他最終亦不負所託，一路過關斬將並在決賽殺敗莫雷加奪金。莫雷加雖然只能摘銀，但仍為瑞典取得自2000年悉尼奧運以來的首面乒乓球男單獎牌。

銅牌戰方面，主場出擊的17歲天才、「眼鏡小子」李布隆(Felix Lebrun)與28歲巴西球手卡達蘭奴(Hugo Calderano)交鋒，前者以直落4局11比6、12比10、11比7及11比6輕鬆勝出，為法國取得一面銅牌。