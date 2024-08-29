2024年巴黎殘疾人奧運會已於香港時間周三（28日）深夜揭幕，中國代表團今屆派出284名運動員參加19個大項，當中擔任開幕禮持旗手的輪椅劍擊美女劍手辜海燕肩負兩個項目衛冕重任，也是香港「六朝元老」余翠怡的爭牌欄路虎。
輪椅劍擊向來是港隊獎牌寶庫，當中「劍后」余翠怡由2004雅典至2016年里約的四屆殘奧賽事中，合共奪得7金3銀1銅，於主項A級花劍個人賽更拿下3金1銀。不過，隨著中國劍隊崛起，港將優勢逐步減退，上屆東京殘奧，余翠怡在女花個人賽8強下馬，其他項目亦無緣三甲，殘奧獎牌斷纜，由四川姑娘辜海燕接過花劍權杖，包辦個人賽及團體賽兩面金牌。去年杭州亞殘運，余翠怡在女花個人賽4強與 辜海燕正面交鋒，最終以大比數4：15稱臣，衛冕失敗。今次來到巴黎，已年屆40歲的余翠怡第六度踏上殘奧舞台，想重溫奪牌滋味絕不容易，反觀辜海燕如日方中，大有機會再放光芒，套用她自己的說話：「熬過最苦的時期，成為獨一無二的星星。」
辜海燕因車禍左腿截肢
「海燕」這個名字源於她的出生地海南，9歲那年某一天在放學回家的路上，不幸遭遇車禍，需要左腿截肢保命，她回憶說，車禍後總覺得自己與身邊的人格格不入，意志慢慢消沉，漸漸地也不愛說話，「是劍擊讓我重新敞開心扉。」2013年初，四川省輪椅劍隊擊成立，身高手長的辜海燕被一眼看中，翌年進入省隊訓練。初次接觸劍擊，她看到隊友意氣風發舞劍的樣子，驚覺殘疾人一樣可以擁有精彩的人生。自此，辜海燕刻苦練劍，用單腿在樓梯上跳上跳下兩個多小時、握劍的手被反覆磨出血泡長出硬繭、被對手擊中後久久消不下去的瘀青……。
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辜海燕2015年奪得全國殘運會女子佩劍個人賽銅牌，加盟訓練條件更好的上海隊。「場上每一次看似輕鬆的揮劍，背後是日復日成千上萬次的練習。我媽媽每次看到我的手，都說比一個農民的手還粗糙，似是工地搬磚工人。」曾經愛哭的辜海燕亦有過放棄念頭，但不是因為訓練艱苦，而是沒有取得自己想要的成績。慶幸的是，所有努力終有回報，2021年東京殘奧，她在迷茫和低谷中綻放光芒，成為花劍「雙料冠軍」，一切自我懷疑都消失殆盡，辜海燕已不再回首看那些苦難。
去年杭州亞殘運，辜海燕獨取5金1銀後說：「在星辰大海裡，我覺得自己也在閃爍，我們每個人都是一顆獨一無二的星星，都可以發光發熱。」展望巴黎殘奧，她直言：「我們中國運動員最夢寐以求的時刻，就是五星紅旗高高升起、我們齊唱國歌的時刻。」
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