2024年巴黎殘疾人奧運會已於香港時間周三（28日）深夜揭幕，中國代表團今屆派出284名運動員參加19個大項，當中擔任開幕禮持旗手的輪椅劍擊美女劍手辜海燕肩負兩個項目衛冕重任，也是香港「六朝元老」余翠怡的爭牌欄路虎。 輪椅劍擊向來是港隊獎牌寶庫，當中「劍后」余翠怡由2004雅典至2016年里約的四屆殘奧賽事中，合共奪得7金3銀1銅，於主項A級花劍個人賽更拿下3金1銀。不過，隨著中國劍隊崛起，港將優勢逐步減退，上屆東京殘奧，余翠怡在女花個人賽8強下馬，其他項目亦無緣三甲，殘奧獎牌斷纜，由四川姑娘辜海燕接過花劍權杖，包辦個人賽及團體賽兩面金牌。去年杭州亞殘運，余翠怡在女花個人賽4強與 辜海燕正面交鋒，最終以大比數4：15稱臣，衛冕失敗。今次來到巴黎，已年屆40歲的余翠怡第六度踏上殘奧舞台，想重溫奪牌滋味絕不容易，反觀辜海燕如日方中，大有機會再放光芒，套用她自己的說話：「熬過最苦的時期，成為獨一無二的星星。」

原文刊登於 Yahoo 體育