巴黎殘奧｜陳浩源冀外界關注未獲獎運動員　陳睿琳感謝市民支持

巴黎殘奧港隊代表團早上從巴黎返抵本港，在開幕及閉幕禮均為港隊擔任持旗手的輪椅羽毛球代表陳浩源表示，很開心在兩個儀式上任持旗手，認為是很好的經驗，為自己最後一個國際賽留下美好回憶。 獲得一面銀牌的陳浩源表示，滿意成績，指代表香港隊出賽近16年，獲得銀牌是兌現賽前承諾，自己將不會再在國際賽亮相，希望大家記得他這位輪椅羽毛球運動員。他又表示，羽毛球直到上屆殘奧才是比賽項目，之前資源不多，自己很難支撐，全靠親朋戚友和市民支持，才能頂得住，但期望市民不要特別愛護取得獎牌的運動員，而不去關注未獲得獎牌的運動員，因為香港隊所有運動員都很努力。 ▼巴黎殘奧香港代表取得佳績▼

陳睿琳︰獎牌不單屬於一個人 陳浩源又指，香港未出現第二名輪椅羽毛球運動員，因此日後不會擔任教練，但未來發展將圍繞教育和社會共融，會將自己的故事或經驗，透過成立學院幫助肢體殘障人士或者有特殊教育需要學生，讓他們有信心走向社會。 另一名閉幕禮持旗手、同樣獲得一面銀牌的游泳代表陳睿琳表示，非常榮幸擔任持旗手，認為氣氛很好，是很好的結束。她說能夠獲得獎牌很開心感動，感謝市民收看直播支持港隊，認為獎牌不單屬於一個人，而是所有身邊幫助自己的人，希望能夠分享這份喜悅。

余翠怡︰過程有很多得著 取得一面銅牌的14歲游泳運動員吳卓恩表示，沒有想過以個人最佳時間在主項蛙泳獲得獎牌，亦很榮幸打破田徑運動員蘇樺偉的紀錄，成為最年輕殘奧獎牌得主，特別多謝家人的付出，一直陪伴自己踏上奧運舞台。 劍擊代表余翠怡表示，雖然本屆輪椅劍擊隊未獲獎牌，但過程有很多得著，更清晰知道新一個周期的訓練重點，希望4年後洛杉磯殘奧有更多出綫名額，以及更多新面孔出戰。 原文刊登於 香港電台