希基達蠍子門將Netflix紀錄片 人無完人 由狂人英雄到獄中絕食｜王肯尼專欄

聖誕期間在Netflix看了有關哥倫比亞傳奇門將希基達(José René Higuita Zapata)記錄片《希基達:蠍子門將》(Higuita: The Way of the Scorpion),描繪這位哥倫比亞經典門將的發跡過程,從高潮迭起的職業生涯到個人爭議事件都全面呈現。

文︰王肯尼,一個來自香港的利物浦球迷,喜歡以人性看足球,也喜歡足球看人性

外號狂人的希基達生於波哥大一個基層家庭,在少年時代希基達是前鋒出身,練就了射十二碼射罰球的好本領,進攻思維深入希基達的DNA,即使後來改打龍門亦無改他愛引球出擊參與進攻的傾向(他球員生涯累積有41個入波),廿歲時已被當時哥倫比亞名帥麥度拉拿看到其狂野本色而冠以「狂人」的別號(El Loco)。