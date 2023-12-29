希基達蠍子門將Netflix紀錄片 人無完人 由狂人英雄到獄中絕食｜王肯尼專欄

希基達蠍子門將Netflix紀錄片 人無完人 由狂人英雄到獄中絕食

聖誕期間在Netflix看了有關哥倫比亞傳奇門將希基達（José René Higuita Zapata）記錄片《希基達：蠍子門將》(Higuita: The Way of the Scorpion)，描繪這位哥倫比亞經典門將的發跡過程，從高潮迭起的職業生涯到個人爭議事件都全面呈現。 文︰王肯尼，一個來自香港的利物浦球迷，喜歡以人性看足球，也喜歡足球看人性 外號狂人的希基達生於波哥大一個基層家庭，在少年時代希基達是前鋒出身，練就了射十二碼射罰球的好本領，進攻思維深入希基達的DNA，即使後來改打龍門亦無改他愛引球出擊參與進攻的傾向(他球員生涯累積有41個入波)，廿歲時已被當時哥倫比亞名帥麥度拉拿看到其狂野本色而冠以「狂人」的別號(El Loco)。

希基達對英格蘭蠍子救波震驚足球壇 在90年代，那時哥倫比亞足球因著「黃金一代」乘勢而起，1990年哥倫比亞闊別28年後再度打入世界盃決賽周並晉身16強，希基達因為他進取愛引球出擊的打法(他甚至會「無球跑動」到前場支援)引起世界注意，雖然當屆世界盃亦因為他的控球失誤被喀麥隆「米拿大叔」偷波導致球隊出局，但隊友們以致球迷非但沒有怪責他(後衛隊友R.C. 佩雷亞甚至自責是他在不合適的時候選擇回傳鑄成大錯)，希基達反而成為人民英雄，他的出擊型踢法在當時是劃時代的，讓世人認識到龍門原來可以如此進取，也為被譽為沉悶的一屆90世界盃增添話題性，更激發國際足協隨後修改球例不再容許門將用手接應回傳球，以加快比賽節奏增加觀賞性。 1995年他在一次與小孩子踢波時激起比賽時「蠍子救波」的念頭，之後在溫布萊與英格蘭的友賽他在化解列納的一次遠射時果然使出「大絕」，這記經典救波再度令他名震天下(那場波也是列納首次和班尼斯最後一次代表英格蘭上陣，那場波互無記錄完場)。

與哥倫比亞毒梟艾斯高巴份屬好友 早前戴亞斯的爸媽被綁架，這在哥倫比亞足球界並不是新鮮事，黑幫、運毒、足球可說是捆綁在一起。希基達與國内聞名的大毒梟、前國會議員及政界人士艾斯高巴(Pablo Escobar)過從甚密，兩人甚至情同手足。1993年希基達捲入一宗綁架案，當時他應另一毒販Carlos Molina求助，希望透過他的影響力與黑道人士的交情作中間人協調交涉以救出被綁的小女兒，卒之在希基達周璇下交付贖金成功化解危機把孩子救出。事後他在難為情下收取了受助的Molina家庭5萬美元作「答謝酬金」，他萬萬想不到這為他帶來牢獄之災。在同日下午他被哥倫比亞的檢察院及警方拘捕，罪名是他在綁架案中不法收受利益。本來出於善心與義氣出手相助的希基達被打成是不法分子，哥倫比亞當地政府的背後盤算和真正用意是希望從希基達身上獲取有關艾斯高巴等黑幫的資訊與行縱以將繩之於法，在獄中對希基達施以嚴刑逼供(這在今天聽起來也不感陌生)，但希基達沒有因此就範，他甚至一度在獄中絕食抗議。

無緣出賽1994世界盃決賽周 希基達的哥倫比亞隊友確信他的為人是無辜，雖然希基達因為坐監缺席1994世界盃外圍賽，但這卻激發隊友們為他而戰、為公道而戰的拚死決心。當屆外圍賽哥倫比亞一直高歌猛進，在作客勁敵阿根廷一役創出國家隊史上其中一單大冷門，重創這支90世界盃亞軍5球直接出線世界盃決賽週，賽後球隊與一班隊友高呼「釋放希基達」等口號以示聲援。後來大毒梟艾斯高巴終於落網並被處決，希基達坐了7個月監後終提早以無罪獲釋重得自由。但因為久疏戰陣他趕不及入選參加94美國世界盃，當屆哥倫比亞被外界視為熱門，但缺少希基達振守大門下爆冷分組賽畢業，希基達只能眼巴巴透過電視目睹祖國出局，更可悲的是他的多年戰友和好兄弟中堅艾斯高巴(Andres Escobar)因為一記致命的烏龍球成為出局罪人，加上他與一代大毒梟同名，回國後成為代罪羔羊被搶殺斃命釀成悲劇。