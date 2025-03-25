張家朗花劍大獎賽利馬站8強止步 負奧運決賽對手馬基

FIE花劍大獎賽利馬站在緊急狀態下舉行，重返世界第一的香港「劍神」張家朗晉級8強後再遇巴黎奧運決賽對手、意大利的馬基（Filippo Macchi），以9：15吞敗，再次與獎牌擦身而過。

秘魯歌手著名Paul Flores日前在利馬外遭到槍擊身亡，事件令秘魯政府宣布利馬及卡亞俄地區（Callao）進入為期30天的緊急狀態。儘管雖然國際劍聯（FIE）決定取消5月在利馬舉行的花劍世界盃，但花劍大獎賽利馬站就如期於3月21至23日上演，香港隊派出6男4女參加。