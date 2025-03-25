張家朗花劍大獎賽利馬站8強止步 負奧運決賽對手馬基

FIE花劍大獎賽利馬站在緊急狀態下舉行，重返世界第一的香港「劍神」張家朗晉級8強後再遇巴黎奧運決賽對手、意大利的馬基（Filippo Macchi），以9：15吞敗，再次與獎牌擦身而過。
秘魯歌手著名Paul Flores日前在利馬外遭到槍擊身亡，事件令秘魯政府宣布利馬及卡亞俄地區（Callao）進入為期30天的緊急狀態。儘管雖然國際劍聯（FIE）決定取消5月在利馬舉行的花劍世界盃，但花劍大獎賽利馬站就如期於3月21至23日上演，香港隊派出6男4女參加。
世界排名第一的奧運冠軍張家朗周日（3月23日）以種子身份亮相，頭2輪分別擊敗日本劍手永野雄大及法國的Joffrey Mader，晉級16強再以15：12力克匈牙利的Daniel Dosa。張家朗8強與意大利的馬基（Filippo Macchi）重演巴黎奧運金牌戰翻牌，惟「一哥」今次未嚐甜頭，以9：15稱臣，無緣4強。馬基最後在此站稱王。
張家朗自去年12月在男花世界盃日本高崎站奪得銅牌後，陷入了3個月國際賽獎牌荒，當中1月世界盃巴黎站、本初開羅站及今次利馬大獎賽俱在8強止步。
梁千雨16強決一劍出局
其他香港隊劍手成績， 20歲小將梁千雨首次打入世界盃16強後，「決一劍」以14：15不敵韓國李侊炫，無緣晉級。李逸朗及蔡俊彥則分別在首圈及次圈下馬。3名女花劍手鄭曉為、符妤名及關渝澄在正賽首圈64強出局。
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