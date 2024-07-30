香港「劍神」的張家朗成功衛冕金牌！在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15：14擊敗世界排名13、義大利選手Pilippo Macch，奪得金牌，為港隊打破歷史紀錄。奪得個人金牌的張家朗可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，以作鼓勵。
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張家朗落後12︰14下絕地反勝
比賽節奏極快，張家朗在第一節率先領先，多次主動上前進攻；而Pilippo Macch亦非常進取，雙方分數極度接近，不斷追和，第一節以11:10完結，張稍為領先。休息過後第二節開始，Pilippo Macch不斷搶攻，再度領先張家朗。
張保持冷靜，追回分數，在14:14的局面下，張原本再取一分，但由於出現爭議，需要再戰，同樣無效的情況再次出現，因為雙方同時進攻。在第三次裁判重看片段後，判張家朗勝出，以15:14贏得金牌。
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愈戰愈強 屢挫法國日本強敵
張家朗在早前準決賽中擊敗日本選手飯村一輝，以15：11殺入決賽。他在花劍個人賽首兩場都輕鬆地快速擊敗中國的莫梓維及加拿大的顧宏濤，八強面對法國的尼科治（Enzo Lefort）。法國劍手在首節表現不俗，先取2分領先。面對實力較強的尼科治，張家朗首節落後3:5。不過休息過後，張家朗第2節即連取3分反先。張家朗之後取回優勢逐漸拉開分差，一度領先11:8。但尼科治抵住壓力下，又再次反過張家朗，在完第2節比賽尼科治領先14:13。在第3節張家朗連取2分，以15:14再反勝晉級四強。