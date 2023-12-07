熱門搜尋:
洪永城 六合彩 穆迪 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-12-07 12:33:56

德國盃｜利華古遜輕取乙組隊　多蒙特負史特加出局（附比賽精華）

分享：
沙比阿朗素帶領利華古遜在德國盃晉級。(路透社)

沙比阿朗素帶領利華古遜在德國盃晉級。(路透社)

在前利物浦名將沙比阿朗素（Xabi Alonso）的領軍之下，利華古遜在德國保持強勢。在德國盃的16強賽事，利華古遜以3:1擊敗乙組的柏達邦晉身8強。而上屆4強份子的史特加，就以2:0擊敗多蒙特晉級。

在德甲榜首不敗的利華古遜，對上3屆都在德國盃早段出局，對上一次能打入8強，正是球隊贏得亞軍的2020年。今仗利華古遜在12分鐘先由邦尼菲斯（Victor Boniface）攻入領前，之後艾斯基爾柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）在28分鐘為利華古遜再下一城。即使艾利（Amine Adli）的入球被判無效，半場利華古遜仍領先2:0。

柏達邦下半場破蛋。(路透社) 舒希克為利華古遜射成3:1。(路透社) 利華古遜德國盃3:1擊敗柏達邦。(路透社) 利華古遜德國盃3:1擊敗柏達邦。(路透社) 利華古遜華迪斯受傷換出。(路透社) 利華古遜球迷在看台玩煙火。(路透社)

換邊之後莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann）又食「詐糊」，而柏達邦在83分鐘由施巴斯坦卡拿斯（Sebastian Klaas）追平，不過柏德列舒希克（Patrik Schick）在87分鐘再入一球，令這支德甲榜首輕取3:1晉級。

八強僅餘三支甲組球會

在多支德甲球隊出局後，史特加已是唯一仍留在賽事的上屆4強。他們在主場就由古拿斯（Serhou Guirassy）及華曼基杜卡（Silas Katompa Mvumpa）的入球，以2:0擊敗多蒙特，再次打入8強。而其他的比賽，乙組哈化柏林在落後兩球下，完場前2:2追平漢堡，在互射12碼擊敗對手晉級。而丙組的沙貝魯根再創奇蹟，主場2:0擊敗法蘭克福，成功打入8強。今屆8強僅餘3支甲組球隊，而凱沙羅頓、杜塞爾多夫、聖保利與哈化4支乙組隊打入8強。

Ad Block
史特加德國盃2:0贏多蒙特。(路透社) 史特加德國盃2:0贏多蒙特。(路透社) 史特加德國盃2:0贏多蒙特。(路透社) 史特加德國盃2:0贏多蒙特。(路透社) 史特加德國盃2:0贏多蒙特。(路透社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受