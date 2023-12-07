德國盃｜利華古遜輕取乙組隊　多蒙特負史特加出局（附比賽精華）

在前利物浦名將沙比阿朗素（Xabi Alonso）的領軍之下，利華古遜在德國保持強勢。在德國盃的16強賽事，利華古遜以3:1擊敗乙組的柏達邦晉身8強。而上屆4強份子的史特加，就以2:0擊敗多蒙特晉級。

在德甲榜首不敗的利華古遜，對上3屆都在德國盃早段出局，對上一次能打入8強，正是球隊贏得亞軍的2020年。今仗利華古遜在12分鐘先由邦尼菲斯（Victor Boniface）攻入領前，之後艾斯基爾柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）在28分鐘為利華古遜再下一城。即使艾利（Amine Adli）的入球被判無效，半場利華古遜仍領先2:0。