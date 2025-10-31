德甲｜重頭戲 無敵拜仁穩殺利華

德甲明晚深夜演重頭大戰，由正式開季至今各項賽事錄得13戰全勝的「一哥」拜仁慕尼黑，迎戰前季德甲冠軍利華古遜。利華在新帥祖文特(Hjulmand)接掌帥印後戰績冒升，但近期在盃賽卻屢遇考驗，暴露防線不穩問題，今場作客勢勁的拜仁，恐怕難逃一敗。(球賽編號FB8808，11月2日01:30開賽)

利華季初在荷蘭籍主帥滕哈格(ten Hag)領導下，戰績不濟，及後管理層果斷換人，找來丹麥名帥祖文特接手領軍，戰績馬上回升，近6場聯賽錄得5勝1和佳績，排名升至第5位。