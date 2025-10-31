德甲｜重頭戲 無敵拜仁穩殺利華

德甲明晚深夜演重頭大戰，由正式開季至今各項賽事錄得13戰全勝的「一哥」拜仁慕尼黑，迎戰前季德甲冠軍利華古遜。利華在新帥祖文特(Hjulmand)接掌帥印後戰績冒升，但近期在盃賽卻屢遇考驗，暴露防線不穩問題，今場作客勢勁的拜仁，恐怕難逃一敗。(球賽編號FB8808，11月2日01:30開賽)
利華季初在荷蘭籍主帥滕哈格(ten Hag)領導下，戰績不濟，及後管理層果斷換人，找來丹麥名帥祖文特接手領軍，戰績馬上回升，近6場聯賽錄得5勝1和佳績，排名升至第5位。
可是，度過蜜月期後的利華，近期戰績卻出現反覆，之前在歐聯主場竟以2比7慘敗於巴黎聖日耳門腳下，剛在周中德國盃面對低組別的柏達邦，竟要戰至加時才驚險反勝4比2，防線明晚考驗會更大。祖文特在德盃賽後表示：「我們要在3星期踢7場，而這30分鐘(加時)肯定非理想的情況，在未來幾天，我們只專注在恢復、治理及補充營養，不會操練太多，只要回復體能。」
拜仁爭取14連勝
另邊廂的拜仁，周中德國盃憑隊長哈利卡尼(Harry Kane)梅開二度，輕鬆以4比1大炒科隆，新季在各項賽事寫下13連勝佳績，包括德甲8戰全勝，勁入30球而只失4球，攻守完美。當中「入球機器」哈利卡尼在德甲已入12球，新加盟的哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯(Luis Diaz)在聯賽也入5球，合作無間無堅不摧。
拜仁主帥高柏尼(Kompany)早前正式與球會續約至2029年，現時大軍氣勢一流，上下一心。最重要是拜仁雖然上季在歐聯交手兩度挫敗利華，但原來計近5次在聯賽交手卻未嘗一勝，為省招牌並進一步在分數拋離對手，鬥志必高，今場在安聯球場出戰穩操勝券。
