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體育
2023-03-14 11:40:25

意甲︱米蘭僅和沙蘭力坦拿　祖雲達斯普巴又傷唞三周

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基奧特的入球一度為AC米蘭取得領先。(路透社)

基奧特的入球一度為AC米蘭取得領先。(路透社)

意甲周一（13日）上演一場的獨腳戲，上屆冠軍AC米蘭主場迎戰護級的沙蘭力坦拿。雖然上半場憑基奧特（Olivier Giroud）的頭槌打開紀錄，但下半場就被客隊迫和，最終只踢平1:1完場。另外，祖雲達斯的法國中場保羅普巴（Paul Pogba）又再受傷，需要休息多3個星期。

米蘭今季想要衞冕已變得越來越難。在這場面對下半季有起色的沙蘭力坦拿，開賽防線頻頻犯錯，為客隊取得多個機會，只是卡斯坦奴斯（Grigoris Kastanos）的射門斜出，而保拿爾迪亞（Boulaye Dia）單刀又被米蘭門將的邁治蘭（Mike Maignan）擋出。大難不死的米蘭，到上半場補時獲得機會，基奧特接應角球頂入，為球隊取得領先。

伊巴謙莫域今仗為米蘭披甲。(路透社) 奧祖亞為沙蘭力坦拿取得1分。(路透社) 沙蘭力坦拿迫和米蘭取得1分。(路透社)

奧祖亞力挽狂瀾

上半場錯失大機會，落後的沙蘭力坦拿下半場終於扳平。保拿爾迪亞接應隊友的地波傳中，禁區內無人看管下射入，61分鐘為球隊追和。不過之後的比賽米蘭又再向客隊施壓，先是伊斯美賓拿沙（Ismael Bennacer）在禁區內被踢跌，球證一度判12碼，不過之後翻看VAR後取消有關判決。而之後米蘭有奧歷治（Divock Origi）的攻門又未能過到客隊門將的奧祖亞（Guillermo Ochoa）。米蘭最終只能與該支護級球隊踢成1:1。

失分的米蘭目前在意甲排第4，與榜首的拿玻里已被拉開20分差距，今季想衞冕機會相當微。

至於因為造假帳而被扣分的祖雲達斯就再受打擊，隊中的法國中場保羅普巴又報稱在之前的比賽中，主射罰球期間受傷，估計需要養傷最少3個星期。球會在周一的聲明指，普巴的右大腿出現輕徵的拉傷，需要休息3星期。

普巴又報傷。(路透社)

普巴又報傷。(路透社)

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