意甲聯賽今季未嘗一敗的祖雲達斯，就再次與對手打成平手。主場兩度領先之下，仍被費倫天拿迫和2:2。至於AC米蘭也在主場，被羅馬的保羅戴巴拿（Paulo Dybala）迫和1:1，令兩隊仍只在聯賽榜中游位置。

祖雲達斯雖然是意甲今季僅餘的不敗之師，但在之前聯賽已賽和10場。在今場面對聯賽第5位的費倫天拿，開賽20分鐘先由前祖雲達斯守將杜林（Lilian Thuram）的二仔，卡夫蘭杜林（Khephren Thuram）先開紀錄。可是在38分鐘，有倒戈的摩斯堅恩（Moise Kean）為紫百合追平1:1。雖然卡夫蘭杜林在換邊僅3分鐘再為老婦人再度領先，可是列卡度蘇迪爾（Riccardo Sottil）在87分鐘又再為費倫天拿扳平，兩隊最終踢平2:2完場。祖雲達斯今季第11次賽和，雖然球隊不敗走勢場增至26場，但在聯賽僅以32分排第6，而費倫天拿同得32分，繼續守在聯賽第5，兩隊榜首的阿特蘭大仍相差9分。