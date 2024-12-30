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體育
2024-12-30 12:21:49

意甲｜費倫天拿迫和祖雲達斯　羅馬作客靠戴巴拿追平AC米蘭

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費倫天拿作客迫和祖雲達斯2:2。(路透社)

費倫天拿作客迫和祖雲達斯2:2。(路透社)

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意甲聯賽今季未嘗一敗的祖雲達斯，就再次與對手打成平手。主場兩度領先之下，仍被費倫天拿迫和2:2。至於AC米蘭也在主場，被羅馬的保羅戴巴拿（Paulo Dybala）迫和1:1，令兩隊仍只在聯賽榜中游位置。

祖雲達斯雖然是意甲今季僅餘的不敗之師，但在之前聯賽已賽和10場。在今場面對聯賽第5位的費倫天拿，開賽20分鐘先由前祖雲達斯守將杜林（Lilian Thuram）的二仔，卡夫蘭杜林（Khephren Thuram）先開紀錄。可是在38分鐘，有倒戈的摩斯堅恩（Moise Kean）為紫百合追平1:1。雖然卡夫蘭杜林在換邊僅3分鐘再為老婦人再度領先，可是列卡度蘇迪爾（Riccardo Sottil）在87分鐘又再為費倫天拿扳平，兩隊最終踢平2:2完場。祖雲達斯今季第11次賽和，雖然球隊不敗走勢場增至26場，但在聯賽僅以32分排第6，而費倫天拿同得32分，繼續守在聯賽第5，兩隊榜首的阿特蘭大仍相差9分。

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卡夫蘭杜林為祖雲達斯打開紀錄。(路透社) 倒戈的堅恩為費倫天拿先追平1:1。(路透社) 蘇迪爾為費倫天拿迫和2:2。(路透社) 祖雲達斯在球場發出訊息呼籲球迷停止唱帶有種族歧視的歌曲。(路透社) 祖雲達斯2:2費倫天拿。(路透社) 祖雲達斯2:2費倫天拿。(路透社) 祖雲達斯2:2費倫天拿。(路透社)

米蘭主帥方辛加被逐

至於今季聯賽表現失色的羅馬，在作客聖西路的比賽，憑戴巴拿在23分鐘為球隊追平，以1:1迫和一度由雷恩達斯（Tijjani Reijnders）先開紀錄的AC米蘭。而米蘭的教練方辛加（Paulo Fonseca）在43分鐘由為過激投訴而被逐。羅馬目前聯賽只得20分排第10位，至於米蘭就以27分排第8位。

雷恩達斯為AC米蘭先開紀錄。(路透社) 戴巴拿為羅馬追平1:1。(路透社) AC米蘭1:1羅馬。(路透社) AC米蘭1:1羅馬。(路透社) AC米蘭1:1羅馬。(路透社) AC米蘭1:1羅馬。(路透社)

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