意超盃｜熱捧國米贏打吡挫A米奪冠

殺入意超盃決賽的米蘭雙雄，今晚續在沙特阿拉伯爭霸。國際米蘭上仗贏波過程較輕鬆，加上休息時間較多及對賽往績佔優，有力在法定時間挫AC米蘭，完成4連霸。(球賽編號FB5887，1月7日03:00開賽)

國米上仗鬥阿特蘭大，其「3-1-4-2」主攻陣式佔上風；雖然鋒將拿達路馬天尼斯，錯失不少入波機會，首席射手馬古斯杜林半場疑似有傷被換走，但荷蘭翼衛杜費斯，一記倒掛先開紀錄，之後再射入精彩遠射，成全場焦點及贏波英雄。主帥恩沙基賽後大讚球隊：「我相當滿意，雖然征戰多，賽事密；但球員在場上展示個性及決心，表現超乎期望。杜費斯不論代表球隊及國家都經常入波，至於拿達路多次令對手門將要作出精彩撲救，我們所有鋒將都努力為球隊贏波，這是最重要的。」