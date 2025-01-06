意超盃｜熱捧國米贏打吡挫A米奪冠

殺入意超盃決賽的米蘭雙雄，今晚續在沙特阿拉伯爭霸。國際米蘭上仗贏波過程較輕鬆，加上休息時間較多及對賽往績佔優，有力在法定時間挫AC米蘭，完成4連霸。(球賽編號FB5887，1月7日03:00開賽)
國米上仗鬥阿特蘭大，其「3-1-4-2」主攻陣式佔上風；雖然鋒將拿達路馬天尼斯，錯失不少入波機會，首席射手馬古斯杜林半場疑似有傷被換走，但荷蘭翼衛杜費斯，一記倒掛先開紀錄，之後再射入精彩遠射，成全場焦點及贏波英雄。主帥恩沙基賽後大讚球隊：「我相當滿意，雖然征戰多，賽事密；但球員在場上展示個性及決心，表現超乎期望。杜費斯不論代表球隊及國家都經常入波，至於拿達路多次令對手門將要作出精彩撲救，我們所有鋒將都努力為球隊贏波，這是最重要的。」
A米主帥：休息少一天輸蝕
遲一天登場的A米則全場跟祖雲達斯拉成均勢，更先失波。新帥沙治奧干斯卡奧下半場換入美國中場尤路斯穆沙及英兵譚美阿巴謙才扭轉戰局。「美國隊長」基斯甸普列錫博得12碼並操刀扳平，再靠對手中堅擺烏龍，2比1勝出，繼前屆再入決賽鬥國米。當時A米在沙特吞3蛋而回。干斯卡奧坦言少休息一天會是勝負的重要因素。雙方對上7次交手，國米6勝1負，今夜勢完成意超盃4連霸，為新一年打響頭炮。
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