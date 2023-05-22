慶中大60周年 48支學界勁旅角逐3X3籃球邀請賽

香港中文大學（中大）一直致力推廣運動及提升本地運動水平，期望透過不同體育活動，讓年青人認識更多運動知識並提升個人運動能力。悉逢中大60周年校慶，香港中文大學三人籃球錦標賽將於5月26至27日舉行。賽事由中大體育部及中大體育運動科學系合辦，德國健身服裝品牌Gym Aesthetics全力贊助活動支出與裝備。上周六大會率先為球員提供運動技能及體適能評估，讓一眾健兒更了解自身體質狀況。

48隊分3個組別及男女 是次比賽橫跨三個界別，分為小學、中學以及大專組，共48支隊伍爭逐殊榮。三個組別均設有男女子組賽事，八支隊伍分為兩組進行單循環比賽。首個比賽日（26日）將進行分組賽，小組首兩名晉級盃賽，三四名則轉戰碟賽，以淘汰賽形式於第二個比賽日（27日）決出冠軍。為鼓勵一眾球員竭盡所能，比賽設有獎學金，盃賽冠亞季殿軍均可獲頒獎牌及獎學金，而賽事每個組別的最有價值球員及最佳射手亦會獲獎座乙座及賽事獎學金。

小學測柱石 中學測驅馳 近年三人籃球備受關注，不但兩年前首次在奧運中亮相，香港亦曾舉辦FIBA 3x3世界巡迴賽。香港中文大學體育部主任表示：「三人籃球在各方大力推動下發展成熟，有見及此，中大亦藉60周年校慶舉辦三人籃球賽，廣邀中小學，以及大專院校參與。另外，本次比賽促成了多方合作，不但獲教育局支持，商界與社企亦參與當中，連同中大體育部及中大體育運動科學系，官商學社的合作模式相信會創造出更多可能。」



此外，參賽的中小學隊伍今日獲邀進行運動技能及體適能評估，小學組進行「柱石」測試，項目主要考核運動員綜合移動動作及控制球類技能；中學組則進行「驅馳」測試，評估運動員心肺耐力、肌肉力量及耐力、靈活性等多個範疇。兩項測評均設有多個獎學金，結果將會在決賽日賽後公佈。