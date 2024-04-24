打吡贏A米 搶先奪「2星」 國際米蘭20次意甲封王

國際米蘭第20次贏得意甲冠軍！球隊周一晚在米蘭打吡，以2比1擊敗同市兼聯賽直接競爭對手AC米蘭，4年來二度贏得意甲錦標，國米的會徽亦將按傳統加多一粒星，升級為「2星國米」，又快A米(19次冠軍)一步，「3星」的祖雲達斯則已36次奪冠。



賽前領先14分的國米，今場贏波就提早5輪登頂。球隊開賽18分鐘已由法蘭斯高阿斯比(Francesco Acerbi)門前頂入，為國米先開紀錄，半場一球領先。下半場早段，國米的馬古斯杜林(Marcus Thuram)禁區頂左路推入大位射近柱，在49分鐘將比數拉開至2比0。落後兩球的AC米蘭，要到80分鐘才由湯姆利(Fikayo Tomori)追回一球。補時階段先有AC米蘭的迪奧靴南迪斯(Theo Hernandez)與國米杜費斯(Denzel Dumfries)爆衝突後雙雙被逐；AC米蘭之後還有卡拿比亞(Davide Calabria)因暴力行為被逐，最終國米以2比1擊敗AC米蘭兼捧盃。