新加坡金牌泳將　承認使用大麻將被禁賽

新加坡首位奧運金牌得主，27歲的泳將Joseph Schooling因為承認有使用過大麻，將被新加坡禁止參賽。

在2016年的里約奧運，為新加坡取得國家首面奧運金牌，Joseph Schooling承認曾在海外使用過大麻。Joseph Schooling在聲明中為自己的行為道歉：「在經歷人生的困難時期，我曾經因為軟弱而屈服。」而另一位新加坡泳手的林香杞亦被新加坡的禁毒局警告，她表示：「這不是藉口，我會認真看待這個警告，並警惕自己所犯的錯誤。」

根據新加坡的法律，新加坡國民除了在國內，同時也禁止在國外使用毒品，若國民在藥檢失敗，最高可面對10年刑期以及2萬坡元（約11.23萬港元）的罰款。

不過新加坡國內對Joseph Schooling事件反應不一，有網民認為Joseph Schooling在去年11月經歷父親的離世，因此而面對很大的壓力，然而亦有人指，Joseph Schooling作為頂級運動員，應該做好國家的模範。

藥檢過關但仍需受監察

新加坡國防部周二(30日)就表示，Joseph Schooling的藥檢合格，不過他就承認在服兵役期間，在5月的東南亞運動會休假，並曾使用大麻。而由於Joseph Schooling在休假期間犯事，故他在兵役期間不再獲得休假以及參與比賽。同時他會被接受半年的監察，期間的藥檢不合格，將可能面對9個月的軍方拘留。

新加坡的成年國民需要接受為期兩年的全職軍事訓練，而Joseph Schooling之前已多次因為參賽而延期服役，並延至今年1月才開始服役。