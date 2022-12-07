日本國寶級騎師武豐為赴港出賽　53年來首買智能手機裝安心出行

53歲的武豐（Yutaka Take）是日本國內著名騎師，自1987年策騎後已贏過國內及外國超過4000場頭馬。這名傳奇騎師雖然名震海外，但卻是個傳統人，沒有使用智能手機。由於他本周將會來港參加浪琴盃國際賽，而香港又規定來港人士必須實施3天黃碼的限制、進出餐廳等場時又要使用「安心出行」，這對一直只用日本摺機的武豐是個難題，最近他接受訪問時，便坦白為了來港已買了新的智能手機。

網民指武豐終可下載賽馬娘

或許武豐傳統的形象太深入民心，報道一出令日本網民熱烈討論，更有人打趣指武豐終於有智能手機安裝自己代言的手遊「賽馬娘」。不過武豐可以來港，亦代表他可力爭自2015年後，再次於香港贏得一級賽頭馬。

早前政府資訊科技總監辦林偉喬便指出，「安心出行」下載量已超過900萬，形容是「香港市民防疫抗疫的重要夥伴」。他又指，資科辦因應疫情發展，不斷更新「安心出行」的功能，「不斷提升用戶體驗，爭取市民支持」，獲獎除肯定局方努力外，亦印證香港的資訊科技發展在亞太地區的領先地位。