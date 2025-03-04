日本庫爾德人聲稱看球賽受歧視　政府研修改土耳其入境簽證

日本的庫爾德人問題，近期延伸至體育界。日前舉行的一場日職聯賽，浦和紅鑽對柏雷素爾期間，一支居於琦玉縣川口市的庫爾德人足球隊欲入場觀戰，不過因為球隊要求舉起的旗幟事前未獲批准，一度在場內與職員擾攘並指控浦和歧視。然而球會聲明否認，指問題源於有關未經批准標語。 琦玉縣的川口市因為聚集了不同國籍人士而聞名，而當地庫爾德人近年屢次與當地人及政府爆發衝突，令日本有意審視對土耳其免簽證。就在上月底的國會已有議員提出修正土耳其人入境的要求。而在當地的一批庫爾德人也在川口市成立以族群為主的足球隊「FC庫爾德」。在周日（2日）的日職聯，球隊的成人及小童約20人購票入場觀戰，然而被職員阻止入場。

球會方面解釋，是因為他們帶同的橫額及旗幟，未有事前向球會申請及獲得批核。浦和表示，球會其實已在主看台另外安排20個坐位讓這批球迷觀戰，但是他們拒絕並在入場處吵鬧，當中包括批評球隊種族歧視，指控浦和是一支歧視球隊等等。據報最後仍有9人包括小孩接納浦和提出的要求在主看台觀戰。浦和的公關向日本媒體解釋，今次事件與對方是否庫爾德人無關，而是任何未經准許的活動，不論任何人都會有同樣的處理。 庫爾德人成琦玉社會問題 過去浦和確實曾陷入種族歧視爭議，在2014年的一場聯賽，有球迷在看台入口掛上以英語寫成「只准日本人進入」的標語，事後浦和被日職聯處分。而該會也曾發生球迷在網上對隊中外援球員作歧視言論，涉事球迷事後被禁止再入場。琦玉縣是日本首都圈較多低下階層的外國人聚居地，當中包括中國人、北韓人、越南人及庫爾德人等，其中不少庫爾德人拒絕融入日本人的生活方式而引起極多爭議。當地更有不少申請難民庇護失敗的庫爾德人逾期居留，在遣返後利用土耳其免簽證的漏洞又很快回到日本重新申請難民資格。