日本足協向國際足協投訴　北韓球員世少盃賽前用拳打代握手

在卡塔爾舉行的世少盃賽事已進入淘汰階段，其中日本隊在16強遇上北韓，日本最終以12碼擊敗對手。不過日本足協就向國際足協（FIFA）提出書面的投訴，指責北韓隊的球員，在賽前握手的時候，以揮拳的方式打向日本代表。

日本隊在世少盃的分組賽力壓葡萄牙、摩洛哥及新喀里多尼亞出線，在32強淘汰南非後，16強遇上北韓。北韓隊在下半場迫和日本1:1後，雙方法定時間踢成平手要進行加時，並在互射12碼階段，日本隊以5:4擊敗北韓晉級。不過日本足協公表，要求國際足協正視北韓球員的行為，日本隊的公關表示要求FIFA作出裁決。