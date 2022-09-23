昂坪棧道行山路線｜大嶼山精華遊 大佛纜車機場東涌包羅萬有

昂坪棧道（昂坪360救援徑）為大嶼山著名行山路線。可先經心經簡林及天壇大佛，再由高角度眺望香港國際機場及東涌灣。由昂坪出發難度大減，由上至下而行，不用追尾班車。Mirror成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）皆到昂坪棧道一遊，是MIRROR成員IG之中，人氣最高的行山路線。文︰山全部都係山

大嶼山行山路線沿途景點1︰天壇大佛與心經簡林 東涌B出口乘23號嶼巴，車程約1小時於總站昂坪下車。先遊覽兩個聞名世界的景點，天壇大佛為釋迦牟尼佛像，以青銅製作重250公噸，為香港電影《無間道III：終極無間》場景之一。腳程較遠的為心經簡林，於昂坪廣場天壇大佛公廁向東走約10分鐘，穿過林蔭後位處涼亭後方。心經簡林是世界最大的戶外木刻佛經群，為國學大師饒宗頤的《摩訶般若波羅蜜多心經》墨寶。香港第二高山峰鳳凰山正在心經簡林後方，山勢非凡。

纜車破繭而出 折返到昂坪廣場，向西行穿過昂坪市集，為最後補給點。昂坪市集有不同類種食肆，亦設公廁。在昂坪360站右轉落樓梯往寶昂路，近距離觀看纜車由站內破繭而出。寶昂路向纜車底方向，為昂坪棧道的起點。昂坪棧道為興建昂坪360纜車而設，由加拿大引入6匹騾仔協助運輸，當中4隻完工後回加拿大，餘下一男一女Dennie和Duffi於2005年起留在嘉道里農場。Dennie在2019年離世終年19歲，Duffi在2021年去世終年25歲。

大嶼山行山路線沿途景點3︰棧道山谷打卡位 經轉向站後過一道閘口，為全程最特別的山坳，先急落後急上，是著名打卡位置。拾級而上，與昂坪纜車平衡而處，東涌灣愈來愈近。3號塔後，短時間內急降300米海拔至東澳古道路口，為全程最花腳力位置。平地後右轉往東涌方向，約15-20分鐘到逸東邨。逸東邨設城巴E21A至何文田、龍運巴士E31至荃灣等。若由逸東邨步行至東涌港鐵站大約15分鐘。