曼城回勇 英超早捧拔「刺」

剛在歐聯反勝對手、盡顯王者本色的曼城，更有射手艾寧夏蘭特打破兩項入球紀錄，認真厲害；新一輪英超將成壓軸戲主角，周日深夜續於主場迎戰近況低迷兼兵殘的熱刺，有望重響聯賽勝鼓，可以提早支持。(12月4日0:30開賽)
主場鬥RB萊比錫，藍月半場已落後0比2；不過，在主帥哥迪奧拿下半場先後換入尼敦艾基、謝利美杜古及祖利安艾華利斯後，形勢扭轉過來，最終連入3球反勝，篤定首名出線。
夏蘭特艾華利斯輪住數糊
為曼城揭開反勝序幕的夏蘭特，不但攻入個人今季各項賽事第19球，同時也射入在歐聯上陣35場的第40個入波，成功打破了荷蘭射手雲尼斯達萊45場才入40球的歐聯紀錄；並且以23歲130日之齡，超越基利安麥巴比，成為最年輕歐聯入40球球員。
換入突破力驚人的謝利美杜古與祖利安艾華利斯，成功提升了藍月鋒線速度與變化；估計二人在周日對熱刺之戰，都有望齊齊重返正選。曼城之前兩輪英超連和車路士與利物浦，本輪前已跌落次席；如今信心回來，當然希望重演上屆聯賽主場4比2大勝熱刺的美夢，向榜首阿仙奴繼續施壓。
熱刺傷兵不斷
對手熱刺上輪英超以1比2反負阿士東維拉，聯賽3連敗，早前身處榜首的氣勢蕩然無存。傷兵不絕是主因，包括烏拉圭中場賓坦古亞，上仗久休後首次復任正選，即被踢傷足踝韌帶，賽後證實至少要休戰至起碼明年2月，認真慘情。
熱刺本已有包括占士麥迪臣及雲迪尹等接近10位主力受傷，基斯甸羅美路又要繼續服刑停賽；對上3仗聯賽食白果的南韓隊長前鋒孫興民，明顯獨力難支，硬撼曼城，難逃再敗。