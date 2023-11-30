曼城回勇 英超早捧拔「刺」

剛在歐聯反勝對手、盡顯王者本色的曼城，更有射手艾寧夏蘭特打破兩項入球紀錄，認真厲害；新一輪英超將成壓軸戲主角，周日深夜續於主場迎戰近況低迷兼兵殘的熱刺，有望重響聯賽勝鼓，可以提早支持。(12月4日0:30開賽)

主場鬥RB萊比錫，藍月半場已落後0比2；不過，在主帥哥迪奧拿下半場先後換入尼敦艾基、謝利美杜古及祖利安艾華利斯後，形勢扭轉過來，最終連入3球反勝，篤定首名出線。

夏蘭特艾華利斯輪住數糊

為曼城揭開反勝序幕的夏蘭特，不但攻入個人今季各項賽事第19球，同時也射入在歐聯上陣35場的第40個入波，成功打破了荷蘭射手雲尼斯達萊45場才入40球的歐聯紀錄；並且以23歲130日之齡，超越基利安麥巴比，成為最年輕歐聯入40球球員。