曼聯又輸多一場　季後表演賽竟負東盟明星隊

英超球隊的曼聯，球隊的頹勢沒想到延續到季後的表演賽。在周三（29日）晚舉行的表演賽，曼聯在馬來西亞以0:1不敵東盟明星隊，讓亞洲球迷都感受到英國球迷的失望。曼聯周四將會到港，並在周五（31日）與香港代表隊在香港大球場進行另一場表演賽。

由於哈利馬古尼（Harry Maguire）及達洛治（Diogo Dalot）將代表球隊轉到印度出席活動而不會來港，故他們在今場都先列正選，同樣正選也有門將的奧拿拿（Andre Onana）及文路爾烏加迪（Manuel Ugarte），還有邁奴（Kobbie Mainoo）、多古（Patrick Dorgu）及卡斯米路（Casemiro）。不過紅魔在吉隆坡的國家體育場，卻還是未能找到入球方法。