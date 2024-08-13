貝碧托夫親身到場 指導小球員踢足球

約百名小學生球員分批領取紀念獎牌及勳章，順利「出師」，有個別小球員獲頒貝碧托夫的簽名紀念卡，更聯同家長與貝碧托夫合照留念，活動到此正式完滿結束。

活動後貝碧托夫提到香港是一個很好的地方，這已是他第三次到訪，他很喜歡香港，尤其是能與小朋友及小球員一起進行活動，更期望有更多機會再次來香港進行活動。被問到對香港青年球員的看法，他就大讚香港青年球員踢得不錯，能做到有威脅的進攻，傳球也不錯。

談到對青年球員包括對小紅魔的建議，貝碧托夫直言一致性很重要，要不斷堅持訓練去進步，以及注重自己的態度和生涯發展。若小紅魔們能一直以正確的方式去堅持訓練進步，相信他們有機會踢上曼聯一隊。貝碧托夫補充指為曼聯一隊效力不是一件簡單的事，希望有機會見到這班年輕球員在更大的舞台比賽。