曼谷鬥曼聯 演雙紅會 利物浦高普：不是友賽

較利物浦早一天，在上周六已抵達曼谷的曼聯，對於沒有球王基斯坦奴朗拿度(C朗)壓陣，惹離隊揣測，坦哈格昨稱：「他(C朗)是因為私人理由而未有隨軍，我們新季計劃仍是包括他，就是這樣。我很期待與他合作，C朗就是非賣品，我們想攜手取得成功。」該荷蘭名帥透露在今次季前之旅出發前，曾與C朗直接對話：「我們傾得很好，內容不多講，但我可以證實這是一次良好的對話交流。」另外，坦帥同時證實，哈利馬古尼新季仍會續任「紅魔」隊長。

至於一隊其餘成員包括今夏暫時唯一加盟的新兵、前飛燕諾守將杜維爾馬拉西亞，已全部隨隊；聯同隊內青年軍如回收的占士加拿等共31球員，等待證明自己實力的機會。坦哈格對於未來4場季前賽有3場是面對英超球隊，他說：「這是重要的，很好的考驗；我們每一場比賽都要踢出水準，並可即時測試我們的踢法。」

較曼聯遲一天抵埗的利物浦，今次37名球員名單，包括今夏續約的埃及前鋒穆罕默德沙拿，而最受矚目的新兵達雲紐尼斯度假完畢，與一眾紅軍在當地展開操練。領隊高普抵達機場後已向曼聯「挑機」，先笑問在場人士誰的接機球迷較多，並說：「曼聯比己隊有較多練習時間，我不肯定他們狀況較佳；但鬥曼聯，我們視為重要比賽，這不是一場友誼賽。」高普表示部分國腳剛返球會報到，無法有大量出場時間，但仍有機會踢數分鐘。利物浦近3次交手皆能大勝對手，而今場6萬張門票早已沽清，料有一番盛況。