有興趣做「Now Sports小主播」？入嚟睇！

「Now Sports小主播選拔賽」接受報名

Now TV再度舉辦「Now Sports小主播選拔賽」，今年更分為「公開組」及「學校組」，名額合共800人，每位參加者都有一次面試機會，指定獎項設有獎學金、嘉許狀、獎盃及獎品。

Now TV指，「Now Sports小主播選拔賽」」可讓參加者發揮潛能自製短片，從中認識主播的實際工作，學習資料搜集、語言運用及採訪技巧等，有助提升自信、表達、應變、組織及思考能力。Now TV亦曾於2019年舉辦#Now Sports小主播，勝出者於實習日參加多項Now Sports小主播訓練、參觀Now Sports錄影廠，與體育主播學習主播工作及採訪技巧等，更即時學以致用。

勝出者有機會拍攝節目

選拔賽的「公開組」及「學校組」均設10名優勝者，另設10名優異獎，以及「兩文三語影片獎」，指定獎項設獎學金、嘉許狀及獎品。勝出者更有機會參觀Now Sports錄影廠、參與指定培訓活動及拍攝節目，登上體育小主播舞台，在電視上與觀眾見面。

報名截止日期為2023年4月4日(星期二)，參加名額有限，先到先得，額滿即止。參加者於截止日期前成功提交一段2分鐘內的參賽影片及完成面試，將會獲發電子參與證書乙張。



「公開組」接受報名

家長若幫子女報名參加「公開組」(5至11歲、以2023年4月4日為準、香港特別行政區合法居住的在學兒童），可即刻上「Now Sports小主播」網站直接提交報名表格。參加者須由家長或合法監護人於Now Sports小主播網站填寫及提交報名表格及家長同意書。

(詳情可瀏覽網站：https://nowtv.hk/junioranchor)



「學校組」須透過學校報名

「學校組」，參加者(小一至小六，須為2022至23學年於香港政府教育局註冊之小學就讀)可透過學校報名，詳情可向學校老師查詢。

學校老師如欲索取報名表格，可電郵至：[email protected]