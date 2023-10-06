杭州亞運｜港隊奪橋牌男子團體金牌　攀石陳翔志晉決賽（港隊成績不斷更新）

杭州亞運最後的3個比賽日，香港代表繼續爭取獎牌。在橋牌項目，香港在男子團體的決賽成功擊敗印度，取得今屆的第8金，亦追平了上屆的金牌數字。而在攀石的男子個人兩項全能，香港代表陳翔志獲得決賽資格。
亞運的橋牌項目，今日進行最後3節的比賽。香港隊在男子團體賽的決賽，周四（5日）首3節贏了2節。在今日的第4節亦贏42:32，加上在第5節香港隊再贏38:17。在完成5節之後，香港在總分已經以212.10:140.00大比數領先。在最後的第6節比賽，香港保持優勢，最終以229.1:152，成功力壓印度贏得金牌。
杭州亞運中國香港代表團團長霍啟剛表示祝賀：「橋牌港隊一連兩天經歷6節的金牌賽，取得5勝1負，以極大優勢取勝。港隊代表在這項賽事中，全神貫注，以冷靜和細密的心思應付高強度鬥智並鬥耐力的比賽，過程中盡顯團隊的策略與默契。我衷心祝賀橋牌港隊，並祝願港隊在餘下賽事中繼續發揮水準。」
賴楨敏場地障礙賽得第15
在馬術項目，早前在場地障礙賽晉級的3位香港代表，在個人賽的賽日分數重新計算。在預賽有28個罰分的林立信，在今日首場回復水準，雖然獲得4個罰分，但仍然以並列13位晉級，而之前保持「零罰分」的賴楨敏，今日也獲得4個罰分，與林立信同獲晉級資格。由於決賽每個參賽地區將只有2名選手可以晉級，獲得8個罰分的黎嘉怡就被淘汰。
下午舉行的決賽，賴楨敏就獲得8個罰分，最終只獲第15名，而林立信就以第25名完成。決賽最終有5名騎手獲得「零罰分」，需要以完成時間決定冠軍，而沙特阿拉伯選手以最快時間完成奪金。
空手道周家謙兩戰都僅負出局
至於在空手道項目，香港代表周家謙首圈面對哈薩克的對手，不過他雖然取得一本領先，可是之後又被對手以一本反超，以分數4:5落敗。之後轉戰復活賽，同樣在領先下被對手追平5:5，因為對手先得分而被判落敗。
在攀石項目，出戰男子兩項全能的陳翔志及何卓希。陳翔志在準決賽的兩項賽事，合共取得68.7分，以第8名晉級決賽。而何卓希就得第11名，無緣決賽。
聶芷彥馬拉松游泳獲第6名
在馬拉松游泳，香港代表在女子10公里有不俗的表現。聶芷彥以2小時08分13秒1的時間完成，獲得第6名，與首名的中國選手相差其實不足5分鐘。而林柏彤亦以第9名完成比賽。女子排球的名次賽，香港隊在9至12位的名次賽以局數3:0擊敗尼泊爾，將晉身9至10名的決賽。
今日展開的霹靂舞項目，香港代表的施嘉鑫在男子個人資格賽以614.50分，獲得第11名晉級分組。不過施嘉鑫分組3戰分別面對中華台北及日本的選手，最終都不敵對手，而曾子驊就未能在資格賽中晉級。至於女子資格賽，黃昭惠及陳嘉怡就分別以第14及15名晉級分組賽。