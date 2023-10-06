杭州亞運｜港隊奪橋牌男子團體金牌　攀石陳翔志晉決賽（港隊成績不斷更新）

杭州亞運最後的3個比賽日，香港代表繼續爭取獎牌。在橋牌項目，香港在男子團體的決賽成功擊敗印度，取得今屆的第8金，亦追平了上屆的金牌數字。而在攀石的男子個人兩項全能，香港代表陳翔志獲得決賽資格。

亞運的橋牌項目，今日進行最後3節的比賽。香港隊在男子團體賽的決賽，周四（5日）首3節贏了2節。在今日的第4節亦贏42:32，加上在第5節香港隊再贏38:17。在完成5節之後，香港在總分已經以212.10:140.00大比數領先。在最後的第6節比賽，香港保持優勢，最終以229.1:152，成功力壓印度贏得金牌。

杭州亞運中國香港代表團團長霍啟剛表示祝賀：「橋牌港隊一連兩天經歷6節的金牌賽，取得5勝1負，以極大優勢取勝。港隊代表在這項賽事中，全神貫注，以冷靜和細密的心思應付高強度鬥智並鬥耐力的比賽，過程中盡顯團隊的策略與默契。我衷心祝賀橋牌港隊，並祝願港隊在餘下賽事中繼續發揮水準。」