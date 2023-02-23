東涌櫻花2023︱東涌櫻花園盛開 欖車下賞80棵櫻花樹任影零難度（附交通＋香港櫻花樹位置）

香港賞櫻好去處之中，2023年新景點是東涌櫻花園。由東涌站行10至15分鐘快閃到達新種植、觀景山旁的櫻花園，櫻花樹下影靚相、打卡絕無難度。作為浪漫粉紅花海，櫻花每年2至3月盛放。香港有什麼地方可以觀賞櫻花？東涌就是最新答案。
文︰山全部都係山
香港好去處2023：東涌櫻花園點去？
東涌站B出口直往巴士站，較往昂坪360車站更快。因為穿過室內巴士站後過馬路，於大嶼山巴士站左轉轉入達東路花園，已近距離看到纜車來來回回。在加水站和公廁後方轉上行人天橋。落天橋時左轉往行人路兼離開單車徑，前往經赤臘角南路，頭頂纜車來去自如，於機場緩跑徑上形成一道不常見的風景。前行數十米，赤鱲角南路的十棵櫻花每年2至3月成為櫻花大道，而路牌指示右方樓梯880級為觀景山。
景點1︰櫻花花期2月中旬開得最盛
小心過馬路，由東涌站起步計，15分鐘內定能抵達人氣極高的東涌櫻花園。櫻花花期約2月中旬至3月甚至4月開得最盛，正好配合東涌櫻花園由2023年初開放，當局種植了80棵櫻花，把整條路染成粉紅色。賞櫻期時，鳥兒留樹枝間點綴，引來成群龍友發出同步的快門聲。
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景點2︰纜車聯乘櫻花
東涌櫻花園人頭不絕，昂坪360纜車不時在櫻花樹枝間現身，又引來一番拍照。東涌櫻花園暫時範圍不大，若少人可望10分鐘內行完，但人多時難免要多花時間等候。有意看東涌日落的，可沿路設欄杆和椅子登77米的觀景山。約10分鐘樓梯路便到頂，山頂設三角測量站及涼亭。
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香港櫻花行山路線
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路線
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東涌站→達東路花園→赤臘角南路→東涌櫻花園→原路折返
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起步交通
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東涌站B出口
S1巴士-東涌B出口巴士站上車
S56巴士-東涌B出口巴士站上車 飛機燃料庫下車
E33巴士-屯門市中心上車E36巴士-八鄉路/元朗形點1上車
E37巴士-天水圍市中心/天祐苑上車
E31巴士-荃灣站上車
E32巴士-葵芳站/大窩口站上車
E42巴士-博康總站/沙田市中心/秦石邨上車
E41巴士-大埔頭總站/廣福邨上車
E22巴士-藍田站/駿業里/九龍灣站/彩虹邨丹鳳樓/鑽石山站龍翔道/黃大仙沙田坳道/摩士公園泳池上車
E22A巴士-寶琳站欣明苑/將軍澳站寶邑路/調景嶺站上車
東涌纜車站落車
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終點交通
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同上
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補給
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達東路花園汽水機
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撤退
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-
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廁所
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達東路花園
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距離/需時
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約2公里
/0.5-1小時
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體力
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1/5
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技術
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1/5
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景色
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4/5
如何前往東涌櫻花園？
由東涌站B出口直往10至15分鐘便可到達觀景山旁的達東路花園櫻花園。詳情按此
東涌櫻花的花期為何時？
東涌櫻花每年2至3月盛放，現時已有不少人到東涌賞櫻。詳情按此
東涌櫻花園有甚麼特別？
東涌櫻花園為2023年最新香港好去處，整條路有80棵櫻花樹，在纜車下賞櫻吸引不少遊人。詳情按此
東涌櫻花園的開放時間是？
東涌櫻花園全日24小時開放。詳情按此
東涌櫻花園的入場費用是？
東涌櫻花園可以免費入場。詳情按此