東涌櫻花2023︱賞櫻新熱點 80棵櫻花樹任影零難度（附交通＋香港櫻花樹位置）

香港櫻花行山路線 路線 東涌站→達東路花園→赤臘角南路→東涌櫻花園→原路折返 起步交通 東涌站B出口 S1巴士-東涌B出口巴士站上車 S56巴士-東涌B出口巴士站上車 飛機燃料庫下車 E33巴士-屯門市中心上車E36巴士-八鄉路/元朗形點1上車 E37巴士-天水圍市中心/天祐苑上車 E31巴士-荃灣站上車 E32巴士-葵芳站/大窩口站上車 E42巴士-博康總站/沙田市中心/秦石邨上車 E41巴士-大埔頭總站/廣福邨上車 E22巴士-藍田站/駿業里/九龍灣站/彩虹邨丹鳳樓/鑽石山站龍翔道/黃大仙沙田坳道/摩士公園泳池上車 E22A巴士-寶琳站欣明苑/將軍澳站寶邑路/調景嶺站上車 東涌纜車站落車 終點交通 同上 補給 達東路花園汽水機 撤退 - 廁所 達東路花園 距離/需時 約2公里 /0.5-1小時 體力 1/5 技術 1/5 景色 4/5