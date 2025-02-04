東涌櫻花2025︱纜車下80棵粉紅隧道 任影零難度（附交通方法）

香港賞櫻好去處之中，東涌櫻花園對東涌居民而言最方便。由東涌站行10至15分鐘快閃到達觀景山旁的櫻花園，櫻花樹下影靚相、打卡絕無難度。作為浪漫粉紅花海，櫻花每年2至3月盛放。香港有什麼地方可以觀賞櫻花？東涌就是最新答案。
東涌櫻花園點去？
東涌站B出口直往巴士站，較往昂坪360車站更快。因為穿過室內巴士站後過馬路，於大嶼山巴士站左轉轉入達東路花園，已近距離看到纜車來來回回。在加水站和公廁後方轉上行人天橋。落天橋時左轉往行人路兼離開單車徑，前往經赤臘角南路，頭頂纜車來去自如，於機場緩跑徑上形成一道不常見的風景。前行數十米，赤鱲角南路的十棵櫻花每年2至3月成為櫻花大道，而路牌指示右方樓梯880級為觀景山。
大埔海濱公園櫻花︱最少3款櫻花與繡球花花海爭妍
景點1︰櫻花花期2月中旬開得最盛
小心過馬路，由東涌站起步計，15分鐘內定能抵達人氣極高的東涌櫻花園。櫻花花期約2月中旬至3月甚至4月開得最盛，而東涌櫻花園由2023年初開放，當局種植了80棵櫻花，把整條路染成粉紅色。賞櫻期時，鳥兒留樹枝間點綴，引來成群龍友發出同步的快門聲。
景點2︰纜車聯乘櫻花
東涌櫻花園人頭不絕，昂坪360纜車不時在櫻花樹枝間現身，又引來一番拍照。東涌櫻花園暫時範圍不大，若少人可望10分鐘內行完，但人多時難免要多花時間等候。有意看東涌日落的，可沿路設欄杆和椅子登77米的觀景山。約10分鐘樓梯路便到頂，山頂設三角測量站及涼亭。
沙田櫻花︱石門站起步 十分鐘赴城門河畔賞富士櫻
東涌觀景山看日落︱一星行山路線來回一小時
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|