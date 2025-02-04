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體育
2025-02-04 00:00:00

東涌櫻花2025︱纜車下80棵粉紅隧道 任影零難度（附交通方法）

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東涌櫻花園點去

香港好去處必數東涌櫻花園，以下內文便教你點去及交通安排。

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香港賞櫻好去處之中，東涌櫻花園對東涌居民而言最方便。由東涌站行10至15分鐘快閃到達觀景山旁的櫻花園，櫻花樹下影靚相、打卡絕無難度。作為浪漫粉紅花海，櫻花每年2至3月盛放。香港有什麼地方可以觀賞櫻花？東涌就是最新答案。

文︰山全部都係山

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東涌櫻花園點去？

東涌站B出口直往巴士站，較往昂坪360車站更快。因為穿過室內巴士站後過馬路，於大嶼山巴士站左轉轉入達東路花園，已近距離看到纜車來來回回。在加水站和公廁後方轉上行人天橋。落天橋時左轉往行人路兼離開單車徑，前往經赤臘角南路，頭頂纜車來去自如，於機場緩跑徑上形成一道不常見的風景。前行數十米，赤鱲角南路的十棵櫻花每年2至3月成為櫻花大道，而路牌指示右方樓梯880級為觀景山。

 

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景點1︰櫻花花期2月中旬開得最盛

小心過馬路，由東涌站起步計，15分鐘內定能抵達人氣極高的東涌櫻花園。櫻花花期約2月中旬至3月甚至4月開得最盛，而東涌櫻花園由2023年初開放，當局種植了80棵櫻花，把整條路染成粉紅色。賞櫻期時，鳥兒留樹枝間點綴，引來成群龍友發出同步的快門聲。

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

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景點2︰纜車聯乘櫻花

東涌櫻花園人頭不絕，昂坪360纜車不時在櫻花樹枝間現身，又引來一番拍照。東涌櫻花園暫時範圍不大，若少人可望10分鐘內行完，但人多時難免要多花時間等候。有意看東涌日落的，可沿路設欄杆和椅子登77米的觀景山。約10分鐘樓梯路便到頂，山頂設三角測量站及涼亭。

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香港櫻花行山路線

路線

東涌站→達東路花園→赤臘角南路→東涌櫻花園→原路折返

起步交通

東涌站B出口

S1巴士-東涌B出口巴士站上車

S56巴士-東涌B出口巴士站上車 飛機燃料庫下車

E33巴士-屯門市中心上車E36巴士-八鄉路/元朗形點1上車

E37巴士-天水圍市中心/天祐苑上車

E31巴士-荃灣站上車

E32巴士-葵芳站/大窩口站上車

E42巴士-博康總站/沙田市中心/秦石邨上車

E41巴士-大埔頭總站/廣福邨上車

E22巴士-藍田站/駿業里/九龍灣站/彩虹邨丹鳳樓/鑽石山站龍翔道/黃大仙沙田坳道/摩士公園泳池上車

E22A巴士-寶琳站欣明苑/將軍澳站寶邑路/調景嶺站上車

東涌纜車站落車

終點交通

同上

補給

達東路花園汽水機

撤退

-

廁所

達東路花園

距離/需時

約2公里

/0.5-1小時

體力

1/5

技術

1/5

景色

4/5

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