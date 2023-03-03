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體育
2023-03-03 17:00:00

東涌黃花風鈴木2023︱機場風鈴徑黃金大道 花期短期間限定（附花期及前往交通方法）

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黃花風鈴木季節︱機場風鈴徑黃金大道 花期短期間限定

黃花風鈴木季節︱機場風鈴徑黃金大道 花期短期間限定

東涌黃花風鈴木2023｜3月上旬正是香港黃花風鈴木開花季節，搜尋香港欣賞黃花風鈴木，2023年新增機場古物園旁的機場風鈴徑。當局種植了260棵黃花風鈴木，形成彷如風水畫的黃金大道。由東涌起步約半小時行到，來回4公里正好消磨一個上午。最近東涌成為新興香港賞花地點，不只有櫻花亦有黃花風鈴木，在藍天下黃色特別鮮艷。

文︰山全部都係山

如何前往機場風鈴徑？

機場風鈴徑位於大嶼山東涌國泰城及古窯公園及機場古物園旁。赤鱲角東涌站B出口穿室內巴士站後，小心過馬路，於大嶼山巴士站旁右轉入達東路花園，近距離看到纜車來來回回。在加水站和公廁後方上行人天橋。落天橋時左轉往行人路兼離開單車徑，前往經赤臘角南路，頭頂纜車來去自如。前行數十米的櫻花大道及東涌櫻花園在2月上旬盛放 ，3月到訪時已不復再。路牌指示右方樓梯880級為東涌觀景山

機場風鈴徑交通

由東涌B出口起步，沿機場緩跑徑右往觀景路，經過飛機燃料庫的巴士站，會出現「機場風鈴徑」提示。不用過馬路右轉入過路灣路，一分鐘即見到彷如風水畫的黃金大道。機場管理局種植了260棵黃花風鈴木，連同其他色彩鮮艷的花朵及植物，是香港打卡好去處。

如果乘巴士於國泰城觀景路下車的話，前行迴旋處左轉入東岸路再過馬路及橋底，5分鐘內抵機場風鈴徑。

黃花風鈴木花期

黃花風鈴木花期為3月，開花期短約維持一至兩周，因此要把握機會賞花。黃花風鈴木花語乃「再回來的幸福」，又名黃鐘木，為紫葳科落葉喬木，源自墨西哥至委內瑞拉。開放時花瓣金鮮黃色形如風鈴，黃金一樣耀眼。數以百棵黃花風鈴木排列，形成香港罕有的黃金大道。樹林與行人路間設圍欄，避免遊人踩入泥土有機會破壞植物。間中有車輛出入，留意路面情況安全至上。

黃花風鈴木其餘地點

南昌公園有指種植了150棵黃花風鈴木，截至2月27日仍未開花。而大澳巴士總站旁有數棵在當眼處。其餘地點包括奧海城與海韻閣間、粉嶺和興體育館、九龍塘馬可尼道、天水圍天柏路公園等。

 

機場風鈴徑

路線

東涌B出口→達東路花園→赤鱲角南路→機場緩跑徑→過路灣路→原路折返

起步交通

東涌站B出口步行20分鐘
E32巴士-葵芳站或大窩口站上車
E33巴士-屯門市中心上車
E33P巴士-兆康站南上車
E36巴士-八鄉路/形點I上車
E37巴士-天水圍市中心上車
E41巴士-大埔頭/大埔中心上車
E42巴士-博康/沙田市中心上車
E22巴士-藍田站/創紀之城/九龍灣站/沙田坳道/東涌消防局上車
E22A巴士-寶林欣明苑/將軍澳站/調景嶺站/鑽石山站上車
E23巴士慈雲山南/富豪東方酒店/黃埔花園上車
S52巴士-逸東邨/東涌站上車
國泰城觀景路落車

終點交通

同上

補給

達東路花園汽水機或加水站

撤退

-

廁所

達東路花園

距離/需時

1-1.5小時(連休息及拍照)

體力

1/5

技術

1/5

景色

4/5

東涌黃花風鈴木花期是何時？

3月上旬正是香港黃花風鈴木開花季節，到時一片黃花將會盛放。詳情按此

如何前往東涌黃花風鈴木花打卡？

機場風鈴徑位於大嶼山東涌國泰城及古窯公園及機場古物園旁，如乘港鐵可於東涌站B出口步行20分鐘便到。

黃花風鈴木於香港其餘打卡地點？

讀者除了前往東涌外，亦可到南昌公園、大澳巴士總站旁有數棵、奧海城與海韻閣間、粉嶺和興體育館、九龍塘馬可尼道、天水圍天柏路公園等。

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