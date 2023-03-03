東涌黃花風鈴木2023︱機場風鈴徑黃金大道 花期短期間限定（附花期及前往交通方法）

機場風鈴徑位於大嶼山東涌國泰城及古窯公園及機場古物園旁。赤鱲角東涌站B出口穿室內巴士站後，小心過馬路，於大嶼山巴士站旁右轉入達東路花園，近距離看到纜車來來回回。在加水站和公廁後方上行人天橋。落天橋時左轉往行人路兼離開單車徑，前往經赤臘角南路，頭頂纜車來去自如。前行數十米的櫻花大道及東涌櫻花園在2月上旬盛放 ，3月到訪時已不復再。路牌指示右方樓梯880級為東涌觀景山。

機場風鈴徑交通

由東涌B出口起步，沿機場緩跑徑右往觀景路，經過飛機燃料庫的巴士站，會出現「機場風鈴徑」提示。不用過馬路右轉入過路灣路，一分鐘即見到彷如風水畫的黃金大道。機場管理局種植了260棵黃花風鈴木，連同其他色彩鮮艷的花朵及植物，是香港打卡好去處。

如果乘巴士於國泰城觀景路下車的話，前行迴旋處左轉入東岸路再過馬路及橋底，5分鐘內抵機場風鈴徑。