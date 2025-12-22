東澳古道行山︱ 初中級路線尋大澳貓星人

東澳古道難度視乎天氣︱村落探古 尋覓大澳貓星人快樂

東澳古道入口近 福逸樓 這條行山路線由東涌站直接起步，有意縮短時間可乘巴士到逸東邨起步，約節省20-30分鐘。本文由東涌站說起。東涌B出口直行往昂坪360纜車站，過馬路左轉，於逸東路過順東路再左轉。經消防局後往裕東路，前行不久登上行人天橋越過松仁路，逸東邨福逸樓旁的升降機旁右轉，正式進入東澳古道。沿路標示清晰，沿路牌行不易迷路。 🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

景點1︰䃟頭村生活館 經東涌侯王廟、東涌遊樂場、侯王橋及昂坪棧道出口，第一條東澳古道經過的古村為䃟頭村。曾為農業、漁業之地，時代轉變下村民漸減。沿路䃟頭村及深石村多間村屋已重修，設䃟頭村農家生活館，展出當年農業及日常用品，了解昔日香港的歷史。前行不久涼亭景觀台面向香港國際機場。不妨小休一會才出發，因為接下來需要上一段石屎斜路。

景點2︰深屈碼頭 沙螺灣規模較大，宋代時已出產土沉香，轉運到石排灣再出口到外地。然而近年已被沉香賊嚴重打擊下，昔日名物已不再是沙螺灣代名詞。及後為全程最費力的長命斜，輕微感受到地心吸力，高位為深石亭。沿路落斜至深屈，設士多可作小休，深屈村海角7號平日也常營業。於深屈灣碼頭迎著柔柔的風，彷似連接了今昔。

景點3︰紅粉海岸 接下來為重要分叉路口，Coffee Lam曾在此行錯路。過橋後右轉往大澳，勿直走深屈道及昂坪。另一個需要體力的上樓梯位，不久路況變成泥路，大澳和紅粉海岸盡現眼前。紅粉海岸的紅粉石和其他顏色夾雜的岩石，在藍天下份外耀眼。經石灘後，終於到達所剩無幾的古道部份，一塊塊石頭組成的步道，由古人花心血砌成，只是東澳古道大部份路段已化為柏油路。

景點4︰ 香港貓島 經嶼北界碑後，近距離與大澳寶珠潭及虎山打卡後，可參觀香港法定古蹟大澳楊侯古廟。其鐵鐘在1699年鑄造，相信古廟在此之前已建成，超過300年歷史。沿新基街越新基大橋。 棚屋、新基大橋、虎山觀景台、鹽田遺址、大澳鄉事會廣場外，有人會以「香港貓島」形容大澳，大澳的大街小巷都會有貓星人出沒，光是影貓已花了廿分鐘，而肛美食及景點眾多，建議預留最少1.5小時漫遊大澳甚至在大澳賞日落。

東澳古道難度高定低？ 東澳古澳路況不崎嶇以平坦柏油路為主，但由東涌站起步有幾條大上大落斜路。少行山或新手出發前要考慮天氣，帶足夠水份及防曬裝備，因東澳古道樹蔭指數不高而且距離不短達15公里，建議在涼快及乾爽的秋冬到訪東澳古道。有興趣連同東涌小炮台、古村馬灣涌、東涌炮台的也可一併同遊，來一個一窺古今的大嶼山小旅行。

東澳古道行山路線 路線 東涌→逸東邨→䃟頭村→沙螺灣→深石村→深屈→大澳→虎山 起步交通 東涌站B出口

37/38巴士-東涌站上車，逸東邨下車 終點交通 11號嶼巴-往東涌

1號嶼巴-往梅窩

21號嶼巴-往昂坪

大澳巴士總站上車

大澳海濱長廊乘船往屯門或中環 補給 逸東邨、䃟頭、深屈士多(平日或休息) 撤退 - 廁所 侯王廟、 䃟頭、沙螺灣、深石村、深屈、寶珠潭、太平街 距離/需時 約15公里

4-5小時(連休息及拍照) 體力 2/5 技術 1.5/5 景色 4/5