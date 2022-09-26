桌球｜世界混雙邀請賽　吳安儀卓林普一勝二負畢業

英國米爾頓凱恩斯舉行的世界桌球混雙邀請賽周日（25日）上演次日賽事，香港代表吳安儀夥拍「準神」卓林普（Judd Trump）迎戰羅拔臣（Neil Robertson）和勒查露（Nutcharut Wongharuthai），最終以0:4告負，以1勝2負完成賽事。

吳安儀與卓林普首戰先以3:1擊敗奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）及伊雲絲（Reanne Evans），次仗1:3負沙比（Mark Selby）及漢娜（Rebecca Kenna），在小組賽最後一場鬥羅拔臣及勒查露爭入決賽。結果，安儀及卓林普力戰下以20:59、21:65、39:75、4:74，局數0:4告負。羅拔臣及勒查露在最後一場比賽乘勝追擊，以局數4:2擊敗沙比及漢娜奪冠，每人各得3萬英鎊（約24萬港元）冠軍獎金。

吳安儀完成賽事之後，將返港準備10月6日至10日的香港世界桌球大師賽。吳安儀在社交媒體上寫道：「多謝卓林普今次為我帶來美妙的體驗，約定你在香港世界桌球大師賽再見。」