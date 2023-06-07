桌球︱中國球手打假案裁決　梁文博李行終身停賽

WPBSA在去年底，陸續禁止多位中國球手參賽，原因是他們被指涉及操控賽果以及打假波，當中梁文博被指對其他球手施壓，要求他們參與，並拒絕與WPBSA合作。賽會最終將他與李行，二人被判終身禁止參與桌球事務。至於贏過桌球大師賽冠軍的顏丙濤，被指參與操控比賽以及下注，要面對5年的停賽。而其餘球手亦分別被停賽1年8個月至5年4個月的停賽刑期。

世界桌球協會（WPBSA）早前就多名中國桌球手，涉嫌參與操控賽果以及賭波之後，周二（6日）正式作出裁決。其中梁文博以及李行兩名球手，被終身禁賽以及參與桌球事務，而前桌球大師賽冠軍的顏丙濤，亦要面對5年的停賽。

WPBSA主席Jason Ferguson表示：「這是一件非常複雜的案件。看到不少年輕有潛質的球手，在兩名資深球手的壓力下，違反WPBSA的規則，這是令人心痛。這些行為已得到認證，而且是完全不能接受，並已作出兩項終身禁止參與桌球的禁令。那些試圖破壞體育運動的人，一直尋找新方法規避監察，而今次結果必須要作為那些以為可以逃過監察的人一個教訓。」10名球手可以在6月20日前作出上訴。

WPBSA處分詳細列表：

梁文博—終身禁止參與桌球事務，罰款4.3萬英鎊

李行—終身禁止參與桌球事務，罰款4.3萬英鎊

魯寧—原本停賽8年，因為提前認罪及合作，減刑至5年4個月，停賽至2028年4月6日，罰款7,500英鎊

顏丙濤—原本停賽7年6個月，因為提前認罪及合作，減刑至5年，停賽至2027年12月11日，罰款7,500英鎊

趙心童—原本停賽2年6個月，因為提前認罪及合作，減刑至1年8個月，停賽至2024年9月1日，罰款7,500英鎊

趙劍波—原本停賽3年6個月，因為提前認罪及合作，減刑至2年4個月，停賽至2025年4月7日，罰款7,500英鎊

常冰玉—原本停賽3年，因為提前認罪及合作，減刑至2年，停賽至2024年12月7日，罰款7,500英鎊

白朗寧—原本停賽4年，因為提前認罪及合作，減刑至2年8個月，停賽至2025年8月6日，罰款7,500英鎊

陳子凡—原本停賽7年6個月，因為提前認罪及合作，減刑至5年，停賽至2027年12月20日，罰款7,500英鎊

張健康—原本停賽4年5個月，因為提前認罪及合作，減刑至2年11個月，停賽至2025年12月1日，罰款7,500英鎊