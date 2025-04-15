桌球｜威爾斯球手佩治單場兩次147　成為史上第一人

世界桌球錦標賽的外圍賽，威爾斯球手佩治（Jackson Page）在第3圈賽事單場打出兩次最高度數的147分，成為有史以來首位在一場比賽打出兩次147的球手。
23歲的佩治在周日（13日）出戰世錦賽的外圍賽，他在面對英格蘭的阿倫泰萊（Allan Taylor）時，本身已於第8局打出了第一次的147。在周一（14日）進行下半部比賽，他本身已經領先局數8:1，然後在第12局，他再次打出147，並令他得以局數10:2淘汰對手晉級到最後一圈的外圍賽。另外，在打出147後，他將獲得14.7萬英鎊的獎金。
目前世界排名35的佩治，在2019年開始轉職業，此前從未試過打出147。他在賽後接受英國廣播公司（BBC）訪問表示：「我開心到飛起。這確實是很奇妙的感覺。我知道可以挑戰獎金（147獎金），所以從第一球我就開始努力，最後成功實現。我的感覺與要在錦標的後段去贏波壓力一樣大，去到第15個黑波要進入黃波的時候，我就知道會發生。」佩治在2022年才首次出戰世錦賽，並在首輪以10:7擊敗過前世錦賽亞軍的鶴健士（Barry Hawkins），去年他也晉身主賽圈，不過首圈就不敵「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）。
Here’s every single shot from Jackson Page’s historic double 147 maximum breaks in one match to win the £147,000 Majors Bonus 😎#snooker #ilovesnooker @JacksonPage147 pic.twitter.com/xrJadQDmhH— I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) April 14, 2025