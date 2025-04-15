桌球｜威爾斯球手佩治單場兩次147　成為史上第一人

世界桌球錦標賽的外圍賽，威爾斯球手佩治（Jackson Page）在第3圈賽事單場打出兩次最高度數的147分，成為有史以來首位在一場比賽打出兩次147的球手。

23歲的佩治在周日（13日）出戰世錦賽的外圍賽，他在面對英格蘭的阿倫泰萊（Allan Taylor）時，本身已於第8局打出了第一次的147。在周一（14日）進行下半部比賽，他本身已經領先局數8:1，然後在第12局，他再次打出147，並令他得以局數10:2淘汰對手晉級到最後一圈的外圍賽。另外，在打出147後，他將獲得14.7萬英鎊的獎金。