歐協聯｜車路士古爾奧帽子戲法　助球隊全勝晉級八強

歐洲協會聯賽，車路士在聯賽階段的最後一輪，以5:1擊敗愛爾蘭的沙姆洛克流浪，在6輪賽事保持全勝，也是唯一的全勝球隊，直接晉級八強。至於同樣直接晉級還有意甲的費倫天拿，而西班牙的貝迪斯就要出戰附加賽。

車路士雖然晉級過程驚險，但是進入聯賽階段就如虎入羊群。在今輪面對愛爾蘭的沙姆洛克流浪，23分鐘先由古爾奧（Marc Guiu）打開紀錄，他在外圍賽時曾失機，差點斷送車路士的晉級機會。然而作客的沙姆洛克流浪在3分鐘後，由愛沙尼亞國腳馬古斯潘姆（Markus Poom）追平，他是前英超打比郡門將潘姆（Mart Poom）的兒子。不過古爾奧在34分鐘再為車路士領先，加上達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）的入球，以及古爾奧補時完成帽子戲法，令車路士半場已拉開4:1。換邊後，古古列拿（Marc Cucurella）再下一城，車路士最終大勝5:1。在聯賽階段6戰全勝攻入28球。