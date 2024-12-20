熱門搜尋:
冬至 美國減息 聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-12-20 12:27:57

歐協聯｜車路士古爾奧帽子戲法　助球隊全勝晉級八強

分享：
古爾奧帽子戲法，協助車路士大勝愛爾蘭的沙姆洛克流浪。(路透社)

古爾奧帽子戲法，協助車路士大勝愛爾蘭的沙姆洛克流浪。(路透社)

adblk5

歐洲協會聯賽，車路士在聯賽階段的最後一輪，以5:1擊敗愛爾蘭的沙姆洛克流浪，在6輪賽事保持全勝，也是唯一的全勝球隊，直接晉級八強。至於同樣直接晉級還有意甲的費倫天拿，而西班牙的貝迪斯就要出戰附加賽。

車路士雖然晉級過程驚險，但是進入聯賽階段就如虎入羊群。在今輪面對愛爾蘭的沙姆洛克流浪，23分鐘先由古爾奧（Marc Guiu）打開紀錄，他在外圍賽時曾失機，差點斷送車路士的晉級機會。然而作客的沙姆洛克流浪在3分鐘後，由愛沙尼亞國腳馬古斯潘姆（Markus Poom）追平，他是前英超打比郡門將潘姆（Mart Poom）的兒子。不過古爾奧在34分鐘再為車路士領先，加上達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）的入球，以及古爾奧補時完成帽子戲法，令車路士半場已拉開4:1。換邊後，古古列拿（Marc Cucurella）再下一城，車路士最終大勝5:1。在聯賽階段6戰全勝攻入28球。

adblk6
古爾奧為車路士先開紀錄。(路透社) 馬古斯潘姆一度為愛爾蘭的沙姆洛克流浪追平。(路透社) 古古列拿為車路士「埋齋」，以5:1擊敗沙姆洛克流浪。(路透社) 車路士大勝沙姆洛克流浪5:1。(路透社) 車路士大勝沙姆洛克流浪5:1。(路透社)

貝迪斯要轉戰附加賽

至於其他比賽的賽果，葡萄牙的甘馬雷斯主場與意大利的費倫天拿踢平1:1，甘馬雷斯以聯賽次名晉級，而費倫天拿就排第3，兩隊都獲得八強直接晉級資格。至於西班牙代表的貝迪斯，主場1:0擊敗芬蘭的赫爾辛基，在聯賽階段6戰3勝1和只得第15，要進行附加賽爭取八強的資格。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 