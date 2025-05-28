歐協聯｜車路士貝迪斯爭冠 藍戰士終於修成正果？

其實車路士對上三季英超排名，每年都有所改善。藍軍2023年取得聯賽第12位，上年在普捷天奴帶隊下取得第6名。今季這支西倫敦球會喺被人睇淡之下，以第4名完成賽季，在歐協聯決賽鬥貝迪斯前取得來季歐聯入場券，主帥馬利斯卡 (Enzo Maresca) 功不可沒。

車路士來季將會重返歐聯賽場，一眾藍戰士球迷定必歡喜若狂。相反，諾定咸森林同阿士東維拉球迷就肯定傷心欲絕。

大家唔好忘記，這段時間藍戰士一共換過五次教練，根據球員轉會權威網站transfermarkt，車路士總共花費7.78億英鎊收購球員。考慮到大灑金錢之後，修成正果係應該理所當然。但曼聯、熱刺、韋斯咸及葉士域治今季淨支出都比車路士多，結果幾支球隊的聯賽成績同樣慘不忍睹。

高爾彭馬等骨幹年輕當打有活力

如今車路士前景尚算光明。第一，球隊相當年輕，為英超平均年齡最低球隊。相信車路士將會嘗試繼續圍繞摩西斯卡些度（Moises Caicedo）、安素費南迪斯 (Enzo Fernandez)、高爾彭馬 (Cole Palmer)、尼高拉斯積遜 (Nicolas Jackson) 同高維爾（Levi Colwill）幾名22至24歲球員建立球隊。