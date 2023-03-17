歐國外︱英格蘭再徵召賓福特東尼入伍　出戰意大利及烏克蘭

英格蘭會在23日先作客意大利，在26日再於溫布萊與烏克蘭對賽。在新一批的英軍名單，27歲的東尼第2度入選。這位賓福特射手，目前在英超就是僅次於哈利卡尼（Harry Kane）的第2位本土射手，他在今季已攻入16球。在去年的世界盃，東尼因為涉及非法參與賭波活動，被英格蘭足總調查，以及無緣被選入英軍的名單。

國際賽事將在本月底重新展開，其中歐洲區會舉行明年歐洲國家盃的外圍賽，英格蘭的首兩場比賽，將會是對意大利及烏克蘭。在領隊修夫基（Gareth Southgate）的大軍名單中，再次包括了賓福特射手的艾雲東尼（Ivan Toney）。

紅軍阿歷山大阿諾特落選

與去年的世界盃陣容相比，有5名球員落選，當中包括近日遭到質疑的利物浦守將的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。其餘4人分別是愛華頓守將高亞迪（Conor Coady）、紐卡素前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson）、受傷的車路士前鋒史達寧（Raheem Sterling），以及在世界盃期間傳與助教爭執而退隊的阿仙奴守將賓韋特（Ben White）。

然而，英格蘭足總仍未就對東尼的指控召開聽證會，即是他仍有可能在之後被足總停賽，不過修夫基表示：「他仍在為他的球會上陣，而且仍然合資格。現時仍未有審訊以及任何的裁決，所以我不知道有甚麼理由我們不選他。艾雲在整季都表現穩定，他打得很好，我喜歡他在場上的表現。」東尼去年入選過英軍對意大利及德國的國家聯賽大軍，但未獲上陣機會。

英格蘭大軍名軍：

門將

比克福特（愛華頓）、尼克普比（紐卡素）、蘭斯達爾（阿仙奴）

後衛

芝維爾（車路士）、艾歷迪亞（熱刺）、馬克古希（水晶宮）、列斯占士（車路士）、哈利馬古尼（曼聯）、勞基梳爾（曼聯）、史東斯（曼城）、捷比亞（紐卡素）、基爾獲加（曼城）

中場

祖迪比寧咸（多蒙特）、干拿加歷查（車路士）、佐敦軒達臣（利物浦）、占士麥迪臣（李斯特城）、美臣蒙特（車路士）、加雲菲臘斯（曼城）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）

前鋒

菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（曼城）、哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、布卡約沙卡（阿仙奴）、艾雲東尼（賓福特）