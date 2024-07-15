歐洲國家盃決賽｜英格蘭連尼加：西班牙奪冠是進攻足球的勝利　車路士名將指是對足球的好事

在英格蘭分組賽的階段，名將的連尼加（Gary Lineker）因為批評修夫基（Gareth Southgate）及英格蘭的表現，而與英格蘭球員隔空開火。這位英格蘭名將在決賽後指，雖然對英格蘭是沉痛的敗仗，但也是進攻足球的勝利。
連尼加早在分組賽時已批評修夫基的用人，同時也批評英格蘭球員的表現，因而與前鋒的哈利卡尼（Harry Kane）隔空辯論。在決賽後，英國廣播公司（BBC）評述的連尼加指：「這對英格蘭而言是很難承受的打擊，不過在另一方面，這是進攻足球的勝利。」至於在BBC的電台擔當評述的前車路士射手瑟頓（Chris Sutton）也指出：「西班牙以他們聞名的足球風格贏得錦標，這是對足球的一件好事。」他再說：「西班牙打出漂亮的比賽，而英格蘭沒有。西班牙是一個團隊，而英格蘭只是零零碎碎。」
前曼聯的西班牙中場馬達（Juan Mata）在出席BBC節目也說：「我們表現了出色的足球，永遠都嘗試去贏得比賽，而我想我們是值得贏下這項錦標。我們對他們感到自豪，真的相信他們可以繼續成長並相信可以繼續贏下更多錦標。」今屆賽事不少球隊的表現被批評欠缺主動及進取，當中以英格蘭及法國尤甚，因此不少球評，即使是英格蘭的名將都認為西班牙的取勝象徵了足球應該要進取，同時證明英格蘭今屆這種缺乏進取心態的打法是行不通。