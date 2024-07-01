歐洲國家盃｜修夫基「神級」換人助英絕地反勝　賽後風騷：感覺比賽不會就此完結

英格蘭在歐洲國家盃16強絕地反勝斯洛伐克，驚險晉級8強。賽後，英軍領隊修夫基（Gareth Southgate）於比賽中的換人調動再度引起爭議，包括一度將布卡約沙卡（Bukayo Saka）調往左閘，及在補時最後1分鐘才換入前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）。
賽後，修夫基解釋他在比賽中作出的決定，形容遲換人的原因為「感覺比賽不會就此完結」。
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沙卡任左閘 艾雲東尼最後1分鐘才入替
英格蘭於這場16強戰中上半場表現乏善可陳，更被世界排名比他們低40名的斯洛伐克先取得入球。不過，全場極大部份時間落後的「三獅兵團」在比賽中並沒有作出太多的換人調動，90分鐘前，修夫基只以高爾彭馬（Cole Palmer）取代受傷的捷比亞（Kieran Trippier），及以伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）入替邁奴（Kobbie Mainoo）。修夫基更一度將進攻好手布卡約沙卡調去左閘位置。更令人摸不著頭腦的是，他在93分鐘，差不多完場階段，才將前鋒艾雲東尼換入。
對於這些被外界認為「神級」的換人調動，修夫基賽後回應道：「我有一種奇怪的感覺，（在落後時）這場比賽還沒有結束，雖然這聽起來有些荒謬。比賽還剩15分鐘時，你會懷疑比靈咸（Jude Bellingham）是否已經筋疲力盡，但是他和哈利卡尼總能創造出重要的瞬間，這就是為什麼在大家都希望換人的時候，我們沒有作出改變。我要確保在場上有足夠的進攻球員。」
對於將沙卡調往左閘，修夫基說：「我們認為沙卡擔任左後衛，可以為球隊提供額外的進攻選項。這絕對是個個不錯的選擇，球員亦表現出無比勇氣。」他同時表示，理解艾雲東尼會對比賽最後1分鐘才換入他的決定感到不解，但他確切相信這名賓福特前鋒能夠在最後階段在對方禁區內造成混亂。
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修夫基成英格蘭史上淘汰賽最佳成績教練
事實證明，修夫基的決定是正確的。英軍首先憑比靈咸在這場比賽最後一個攻勢中「倒掛」射入金球，追成平手。加時階段，他們憑三位後備入替球員的配合，先有高爾彭馬開出罰球、伊斯彈前、艾雲東尼交出二傳，再由隊長哈利卡尼頂入，絕殺斯洛伐克。值得一提的是，這場勝仗是修夫基帶領英格蘭在大賽淘汰賽中第7場勝仗，比自1966年以來英格蘭所有教練加起來還多（6場），成為英格蘭史上淘汰賽最佳成績教練。
英格蘭於8強會對瑞士，後者剛在16強具說服力地淘汰衛冕的意大利。這場亦將是修夫基帶領英格蘭第100場比賽。對於這個歷史時刻，修夫基說：「這並不重要，我們的目標不是進入8強，而是要像今晚一樣展現出個性，下仗我們將會對上一隊非常出色的瑞士隊。我們會有幾天休息，並會準備充足。」