歐洲國家盃｜修夫基「神級」換人助英絕地反勝　賽後風騷：感覺比賽不會就此完結

沙卡任左閘 艾雲東尼最後1分鐘才入替 英格蘭於這場16強戰中上半場表現乏善可陳，更被世界排名比他們低40名的斯洛伐克先取得入球。不過，全場極大部份時間落後的「三獅兵團」在比賽中並沒有作出太多的換人調動，90分鐘前，修夫基只以高爾彭馬（Cole Palmer）取代受傷的捷比亞（Kieran Trippier），及以伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）入替邁奴（Kobbie Mainoo）。修夫基更一度將進攻好手布卡約沙卡調去左閘位置。更令人摸不著頭腦的是，他在93分鐘，差不多完場階段，才將前鋒艾雲東尼換入。 對於這些被外界認為「神級」的換人調動，修夫基賽後回應道：「我有一種奇怪的感覺，（在落後時）這場比賽還沒有結束，雖然這聽起來有些荒謬。比賽還剩15分鐘時，你會懷疑比靈咸（Jude Bellingham）是否已經筋疲力盡，但是他和哈利卡尼總能創造出重要的瞬間，這就是為什麼在大家都希望換人的時候，我們沒有作出改變。我要確保在場上有足夠的進攻球員。」

修夫基成英格蘭史上 淘汰賽最佳成績教練 事實證明，修夫基的決定是正確的。英軍首先憑比靈咸在這場比賽最後一個攻勢中「倒掛」射入金球，追成平手。加時階段，他們憑三位後備入替球員的配合，先有高爾彭馬開出罰球、伊斯彈前、艾雲東尼交出二傳，再由隊長哈利卡尼頂入，絕殺斯洛伐克。值得一提的是，這場勝仗是修夫基帶領英格蘭在大賽淘汰賽中第7場勝仗，比自1966年以來英格蘭所有教練加起來還多（6場），成為英格蘭史上淘汰賽最佳成績教練。