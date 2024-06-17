歐洲國家盃首輪分組賽陸續展開，土耳其對格魯吉亞於6月19日凌晨00:00上演，除了Now618/688收費頻道外，亦可在Now630免費直播這場F組賽事。至於星期六晚（6月22日）的格魯吉亞對捷克，是ViuTV下一場歐洲國家盃分組賽免費直播，球迷是時候約定波友睇波。
歐洲國家盃｜捷克、斯洛伐克、阿爾巴尼亞冒起歸功外籍主帥
▼歐洲國家盃分組賽賽程▼
土耳其低迷難贏格魯吉亞
曾在2008年一屆取得季軍的土耳其，對上兩屆都在分組賽出局，包括上屆3戰皆北。土軍去年9月由主帥蒙迪拿（Vincenzo Montella）接手後取得理想成績，最終壓過克羅地亞及威爾斯，在外圍賽分組賽首名出線。不過，該隊之後跌watt，自去年底起，各項賽事5戰只得2和3負，今場面對法國名將沙洛（Willy Sagnol）執教的格魯吉亞，勝負難料。
土耳其對格魯吉亞賽前分析
土耳其Vs格魯吉亞 Now630免費直播連結
周六9時格魯吉亞鬥捷克 ViuTV免費直播
歐洲國家盃由24隊爭逐冠軍，根據ViuTV節目表，周六的格魯吉亞鬥捷克除了可在收費頻道Now TV 618/619/688收看直播，也可透過ViuTV99台免費收看直播。
歐洲國家盃｜艾歷臣心臟驟停後1100日建功 丹麥和斯洛文尼亞
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃 格魯吉亞對捷克ViuTV99台免費直播連結
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。