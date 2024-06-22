歐洲國家盃｜利雲杜夫斯基復出難救主　奧地利憑高效反擊3:1贏波蘭

D組兩隊首場均落敗的球隊碰頭，由波蘭對陣奧地利。賽前剛傷癒的波蘭皇牌球員利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）仍然只能先列後備，雖然這名波蘭歷史神射手於下半場入替，但仍然無助球隊，波蘭最終以1:3不敵奧地利，出線機會渺茫。

奧地利「手榴彈」奏效 波蘭前鋒比亞迪克入球追平

由德籍名帥蘭歷克（Ralf Rangnick）領軍的奧地利，開賽初段便有驚喜，僅10分鐘便憑著一個「手榴彈」戰術取得入球。美維尼（Philipp Mwene）於前場左路扔出界外球，一扔便扔到小禁區內泰拉奧拿（Gernot Trauner）的所在位置。雖然波蘭後衛成功解圍，但皮球卻落在美維尼腳下，這名效力德甲緬恩斯的左閘傳中，再次找到上前攻堅的泰拉奧拿，這名中堅一頂破網，為奧地利先開紀錄。

隨後波蘭傾力反撲，多番嘗試後終於追平。沙利斯基（Nicola Zalewski）於30分鐘左路傳中，在門前製造混亂，奧地利入球功臣泰拉奧拿雖然成功封阻波蘭的首次射門，但皮球卻落在比亞迪克（Krzysztof Piatek）腳下，這名近年生涯不太如意的前鋒右腳射近柱得失。不僅為自己一吐烏氣，更為波蘭追平1:1。

上半場奧地利有機會反超前，但隊長沙比薩（Marcel Sabitzer）未能把握反擊機會，「半單刀」未能射破波蘭門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）的十指關，兩軍半場各一言和。