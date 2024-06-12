歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起

匈牙利 總理鼓勵推動足球 匈牙利的情況比較特別，他們的上一個足球高峰已要追溯至半世紀前。現在匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)主政下透過一系列措施幫助匈牙利足球重返軌道。他大力鼓勵投資足球，包括其家鄉Felcsut設立青訓學院。自2010年他重返權力核心後在全國興建或翻新超過40個球場，包括將主辦2026年歐聯決賽、有65000個座位的普斯卡斯球場。2016年匈牙利30年來首次打入國際大賽決賽周參與當屆歐國盃，至今已連續三屆參與歐國盃，其國内聯賽在UEFA排名亦由32爬升至24位。 匈牙利重炮手蘇保斯拉爾成長之路 嚴父管教加上心態堅定決定境界

塞爾維亞 紅星、柏迪遜青訓見效 塞爾維亞的情況與匈牙利有點相似，雖然沒有其那麼引人注目。貝爾格萊德兩大球會紅星及柏迪遜，近年俱接受著政府中央的大力支持，兩會也一直致力發展青訓，紅星更得到俄羅斯天然氣公司Gazprom的巨額贊助。2021年根據CIES Football Observatory的數據統計，塞爾維亞在出產外流球員數量排全球第6多(雖然之後數字有所回落)。 國内聯賽方面，塞爾維亞則在UEFA排名第19位，某程度上他們較依靠出口優質球員外流支撐國家隊。有趣的是今屆是塞爾維亞首度單飛名義參加歐洲國家盃決賽周，分組賽更要迎戰同樣出自前南斯拉夫的斯洛文尼亞。

格魯吉亞 青訓基建雙管齊下 今屆首度參賽的格魯吉亞，是24支球隊中排名最低的一隊。雖然在外圍賽他們僅排在西班牙、蘇格蘭、挪威之後，但憑藉歐國聯得到決賽周入場卷，這個成績也並非完全單純運氣使然。雖然其國內聯賽在全歐洲只排46位屬最尾10名之一，但格魯吉亞足協在前國家隊隊長高拜亞舒維利(Levan Kobiashvili)上台擔任主席後近年重視青訓培育，在過去7年曾先後主辦U19及U21歐青賽等賽事，在大力投資推動下格魯吉亞全國男子足球員數目增長了2.5倍(女足更驚人增加了10倍之多)，亦在UEFA的資助支持下大大改善了足球基建。現時的主教練前拜仁名將沙洛，自2021年起執教也是名氣較大的一員。

烏克蘭 列布夫舒夫真高再度連攜 同樣來自前蘇聯的烏克蘭，在附加賽力克冰島得到歐洲國家盃決賽周的入場卷。上屆領軍帶領烏克蘭一舉打入最後八強的名宿舒夫真高，如今已晉身成為烏克蘭足總主席，執教國家隊的是當年他在基輔的最佳拍檔前鋒列布夫，兩人現在不同崗位繼續拍住上。在仍然面對戰火催殘下，舒夫真高的工作殊不容易：既要盡力組織國内聯賽仍可順利進行也要改善足總財政，也要與外流的烏克蘭球員保持緊密聯絡。可幸的是他與列布夫兩人有著相近的理念，重視努力、專注、紀律，踢出具戰鬥力及吸引力的足球。 即使在重重困難下烏克蘭近年的成績毫不失禮：除了一隊接連打入大賽，U17及U19仍能打入歐青賽正賽，這個暑假男足更將首度參與奧運足球賽。也許足球正正是團結球員、球隊以至國民的重要力量，令球員打出百二分的拼搏精神。