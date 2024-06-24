歐洲國家盃｜卡尼籲連尼加少啲批評　多支持英格蘭

英格蘭在歐洲國家盃的分組賽，在遭丹麥迫和後被各方面的抨擊。隊長哈利卡尼（Harry Kane）在對斯洛文尼亞的賽前記者會上，提到前國腳連尼加（Gary Lineker）的批評。卡尼呼籲「前輩」的連尼加，多點支持國家隊。
現時在英國廣播公司（BBC）擔任評述的連尼加，在自己的Podcast節目，直接批評英格蘭表現如「屎」一樣。卡尼周日（23日）在記者會表示：「讓兄弟們建立信心會是更好的方向。底線是我們國家隊已沒贏錦標很久很久，很多（失利）這些（前球員）都在其中。他們知道這有多艱難，我從不會不尊重任何前球員，不過我想說的是，記着穿上這球妄時的感覺，然後想想你的說話會被聽見。」
卡尼：等比賽後才批判我們
卡尼指：「我們所有人都想贏大賽錦標，我肯定他們都想我們贏錦標，如果想幫忙他們應該向好的方面着手。」他再表示：「在比賽期間就是支持我們，然後在賽後你可以批判我們。在大賽中，就讓球員去做到最好，當然人們會有他們的意見，但到頭來是由我們作出決定及尋找解決方法。有很多人再討論我們做得不夠好，不過我們防守已做得很好。我們很冷靜，我們都曾經參加過這賽事。」
英格蘭下一仗會是在當地時間周二（25日）對斯洛文尼亞，英軍目前手執4分在C組領先，不過之後的丹麥及斯洛文尼亞都有2分，仍然有機會超越英軍出線。