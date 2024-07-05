歐洲國家盃｜土耳其迪美羅被罰停賽2場　比寧咸僅罰款緩刑（更新）

【20:00更新】歐洲足協（UEFA）在周五（5日）已落實對迪美羅（Merih Demiral）及祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的處分。其中迪美羅確定停賽2場，並會在對荷蘭停賽。至於比寧咸亦作出處分，罰款3萬歐元，並有1場的停賽緩刑，即他仍可以在對瑞士上陣。 根據歐洲足協紀律委員會的判決，迪美羅因為作出違規動作，並利用體育活動展示非體育立場，影響足球聲譽。至於比寧咸只是被判違反體面行為。比寧咸的停賽會有1年緩刑，在此期間如再有同樣違規行為才會執行。不過迪美羅的停賽是即時，而且餘下的一場，如果土耳其在八強出局，會累計至下個賽事。

土耳其守將的迪美羅與英格蘭的翼鋒祖迪比寧咸，同樣被歐洲足協調查其16強賽事的慶祝動作問題。不過德國媒體透露二人會有不一樣的結果，當中迪美羅將受重罰停賽2場，而比寧咸只會以5位數的金額罰款了事。 迪美羅在對奧地利的16強梅開二度，協助土耳其擊敗對手晉級八強，並會面對荷蘭。德國的《圖片報》就指，這位26歲守將會被歐洲足協停賽2場處分。迪美羅在該仗射入第2球後，造出一個被稱為「灰狼」的手勢，在法國及奧地利都屬禁止的手勢，是土耳其極右象徵，因此引起了德國內政部長的譴責，並成為土耳其與德國之間的外交問題，土耳其更傳召了德國的大使表達不滿。而有傳土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）打算在八強到場支持球隊。